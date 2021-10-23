شركة كوارا تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب باقساط بسيطة تشمل السعوديين والمقيمين

ظهرت فى الفترة الأخيرة الكثير من شركات التمويل المختلفة لمساعدة الشباب وتوفير التمويلات المختلفة ومنها شركة كوارا للتمويل تقدم العديد من الخدمات المالية تناسب الاحتياجات سواء زواج، شراء سيارة أو أثاثات منزلية، سفر، ويعتبر تمويل تسوق من شركة كوارا هو إحدى المنتجات المتوفرة هو والتمويل النقدي، ولكن التسوق يتيح لك تقسيط المشتريات من خلال سدادها على دفعات مريحة حتى 3 سنوات، مثلما في العروض المذهلة من مكتبة جرير التي تقدم أسعار الهواتف الذكية الجديدة مثل أيفون 11 و12 و13 برو ماكس وجلاكسي وشاومي وريل مي وأوبو وهواوي…وغيرهم الكثير، بحيث يكون التمويل بدون ضامن حتى 30 ألف ريال سعودي، توفر كوارا الحل التمويلي “نقدي” من أجل تيسير الأمور فيما تشمل تلك التسهيلات السعوديين والمقيمين نساء ورجال في جميع القطاعات، وذلك بأسهل إجراءات وبدون طلب مستندات كثيرة، الشركة معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي “سمة” (البنك المركزي السعودي حالياً) لكي تضمن الحقوق بين طرفي المتعاقدين على القرض، المنتج متوافق مع الشريعة الإسلامية.

الشروط وطريقة طلب تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب شركة كوارا:

عبر الموقع الإلكتروني لشركة كوارا تمويل الأفراد وتعبئة الاستمارة ولابد من استيفاء الشروط البسيطة ورفع المستندات المطلوبة وهم على النحو التالي:

لا يقل الراتب عن 3500 ريال للسعوديين و5000 ريال للمقيمين.

ألا يقل العمر عن 12 وحتى 60 سنة للمواطن و 25 سنة وحتى الستين للمقيم.

أما المتقاعد حتى السبعين عاماً، فترة الخدمة في العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للمواطن في القطاع الحكومي وستة أشهر للقطاع الخاص وسنة للمقيمين في جميع القطاعات.

كما يشترط وجود سجل ائتماني جيد، علماً بأن يتم تقديم ضامن في المبالغ التي تزيد عن 100 ألف ريال.

مميزات التمويل الشخصي من شركة كوارا:

الموافقة السريعة وتنفيذ الصرف. تمويل بدون كفيل حتى 100 ألف ريال سعودي. أقساط مريحة على 5 سنوات. قرض بدون رسوم إدارية يشمل السعوديين والمقيمين. متاح للمتقاعدين حتى 70 سنة. تمويل بدون تحويل راتب يبدأ من 15000 ريال ويصل إلى 250 ألف ريال. مبالغ مالية متاحة لجميع القطاعات (حكومي – شبه حكومي – خاص – عسكري).

المستندات المطلوبة لتمويل شركة كوارا: