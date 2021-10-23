بدون فوائد ولامقدم قرض سيارة ب 150 ألف ريال للرجال والنساء من بنك التنمية الاجتماعية

بنوك المملكة تتنافس في تقديم القروض الميسرة للمواطنين ، ويقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من التمويلات والقروض المتنوعة وبشروط ميسرة وبدون فوائد أو مقدم ومنها ما سنذكره اليوم بالتفصيل من خلال مقالي سوف أقدم توضيح للقرض المراد الكلام عنه اليوم وهو قرض سيارة بدون فوائد ولا مقدم بتمويل 150 ألف ريال ومتاح للرجال والنساء ، حيث يعتبر قرض السيارة ضمن تمويل العمل الحر الذي يعزز القطاع الغير ربحي وتحقيق هدف تحسين الاقتصاد في البلاد ومن الناحية الأخرى تقديم المساعدات للمواطنين والمواطنات في المملكة ممن هم يحتاجون إلى دعم مالي سواء موظفين في القطاعات الحكومية والخاصة والعسكري أو العاطلين عن العمل وربات المنزل والأرامل والمطلقات والمتقاعدين رجال ونساء أيضاً، وذلك من خلال توفير مجموعة من المنتجات الإجتماعية التي تشمل قطاع الأفراد و تمويل الأسر المنتجة، يأتي هذا في إطار سعي الحكومة السعودية لتحسين الأحوال المالية ورفع مستوى المعيشة، وذلك يتم من خلال عدة مبادرات خيرية تشمل كل الفئات والمجالات على حدى.

مميزات قرض سيارة بنك التنمية الاجتماعية:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تمويل بدون فوائد يصل إلى 150 ألف ريال سعودي. تسهيلات في السداد بقسط يناسب الدخل الشهري لك. قرض بدون هامش ربح ورسوم إدارية بسيطة كحد أقصى 4000 ريال وتضاف آخر التمويل. مخصص لمحدودي الدخل نساء ورجال ومتقاعدين. قرض ميسر بدون مقدم متاح للنساء والرجال. متاح الحصول على منتج أخر تمويل العمل الحر بعد الانتهاء من سداد القرض القائم. متاح للعاطلين عن العمل وبدون تحويل الراتب.

شروط تمويل السيارات بنك التنمية:

يشترط الجنسية السعودية نساء أو رجال. ألا يتعدى الراتب الشهري عن 14 ألف ريال سعودي. لا يقل عمر المتقدم/مة عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 عام، أما المتقاعدين حتى وصول عمر 65 سنة. لابد من تقديم ضامن للقرض لا يزيد عمره عن 60 عام. يجب توافر رخصة قيادة سارية الصلاحية. على العميل التأمين على المركبة. أن لا يكون على العميل أي مخالفات مرورية. على المتقدم/مة التسجيل في إحدى شركات توجيه المركبات المعتمدة. يجب اجتياز الفحص الائتماني. ألا يكون الشخص مديناً للبنك لأي قرض سابق.

خطوات التقديم على قرض سيارة بدون فوائد ولا مقدم بنك التنمية الاجتماعية:

الدخول عبر بوابة النفاذ الموحد.او بوابة بنك التنمية الاجتماعية. وتسجيل الدخول. ثم تعبئة نموذج طلب قرض. يليها رفع المستندات المطلوبة كالتالي:

بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

رقم الهاتف الجوال المسجل في أبشر.

رخصة قيادة سارية الصلاحية .

العنوان الوطني.

وبعد تسجيل الطلب سوف يقوم النظام بفحص الأهلية واستكمال الإجراءات، ثم معالجة الطلب والصرف.