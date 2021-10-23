نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة.. طريقة دخول أبشر الجوازات تاريخ انتهاء الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة ، ما زلنا نستكمل معكم تقديم سلسلة متواصلة من الخدمات الإلكترونية وبالتحديد الخدمات الإلكترونية التي توفرها بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث يرغب الكثير في معرفة طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة ، بالإضافة للوصول إلى رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة، وهذه الخدمة تُعد الأهم والأكثر بحثاً لدى جميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، فمن خلال هذه الصفحة سوف نُسلط الضوء على رصد كافة التفاصيل التي تخص استعلام صلاحية الإقامة برقم الإقامة الجوازات السعودية من خلال الدخول لأبشر وزارة الداخلية.

استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة ، فكما ذكرنا بعاليه هي الخدمة التي تُعد الأكثر اهتماماً لدى جميع المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، فقد يرغب الكثير في معرفة موعد تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة ، وما هي طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة السعودية بالخطوات من خلال الدخول لأبشر الجوازات السعودية.

وقد خصصت وزارة الداخلية السعودية منصة أبشر لإتاحة الدخول واستخدام كافة الخدمات الإلكترونية المتوفرة والتي تُسهل الوقت والمجهود على المستفيدين والمستفيدات من هذه الخدمات الإلكترونية، ولعل خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة ، والتي تخص الإخوة المقيمين في المملكة العربية السعودية هي الأبرز عبر بوابة أبشر.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة

وفي ذات السياق، ومن خلال ما نسعى لتقديمه تلبية لرغبات قراءنا الأعزاء نستعرض عليكم عدد من الخطوات البسيطة ولكنها تُعد هامة جداً من أجل إمكانية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة في المملكة العربية السعودية، والتي تتطلب أولاً تسجيل الدخول من خلال الحساب الشخصي عبر بوابة أبشر. وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

الدخول إلى رابط منصة أبشر – تسجيل دخول أبشر بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق بشكل صحيح – الدخول على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار أيقونة الجوازات استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة – اختيار أيقونة الاستعلام عن تاريخ صلاحية الجواز.

كتابة رقم الإقامة في الخانة المخصصة له – كتابة رمز التحقق المرئي على الشاشة.

اختيار أيقونة عرض. ستظهر كافة التفاصيل التي تخص صلاحية الإقامة.

رابط استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

من خلال الرابط المرفق بعاليه عبر طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة السعودية ، يُمكنكم استخدام هذه الخدمة بكل سهولة ويُسر. وذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة، هذا وسنتابع معكم ونواصل استكمال ما بدأناه بخصوص توفير العديد من الخدمات الإلكترونية عن طريق بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية.