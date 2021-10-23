تخفيضات 55% في اكسترا بالسعودية اليوم على الجوالات والشاشات

خصومات اكسترا في السعودية على الجوالات، تعتبر متاجر اكسترا من أهم المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية ومن وأهم عملائها أنها توفر إلى عملائها مجموعة من العروض والتخفيضات على كافة الأجهزة الإلكترونية، فتقدم اكسترا إلى عملائها باقة من العروض والتخفيضات التي تزيد نسبتها عن 50%، فإذا كنتم ترغبون في الحصول على هاتف جديد بأقل سعر أو الحصول على أي جهاز يحتاج إليه منزلكم فيمكنكم التوجه إلى اكسترا وستحصلون على كل ما يحتاج المنزل إليه من منتجات.

تخفيضات اكسترا على الجوالات في المملكة العربية السعودية:

حرصت شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية أن توفر إلى عملائها سلسلة من التخفيضات والخصومات على مختلف الهواتف وإليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:

هناك خصم من اكسترا على هاتف سامسونج جالكسي بنسبة خصم تصل إلى 22.5% مع العلم أن ذلك الخصم مطبق أيضاً على هاتف أيفون.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي S21 plus 5 g.

يوجد في العرض هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا 5 جي مع العلم أن ذلك الهاتف متوفر بمساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الفضي ذلك الهاتف.

يشمل العرض على هاتف لينوفر كي 4، 12 جي مع مساحة تصل إلى 64 جيجا بايت وهذا الهاتف متوفر باللون الرمادي.

يشمل العرض على هاتف سامسونج نوت 20 ألترا 5جي وهذا الهاتف متوفر بمساحة 256 جيجا بايت كما أنه متوفر باللون الأسود.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي وذلك الهاتف متوفر بمساحة 64 جيجا بايت ومتوفر باللون الأحمر.

عروض اكسترا بالسعودية على الشاشات الذكية:

يشمل العرض على هاتف سامسونج تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح مع خصم بنسبة 30.91%. عرض على شاشة إل جي تلفزيون 86بوصة فائق الوضوح مع خصم يصل إلى نسبة 58.26%. عرض على شاشة سوني تلفزيون 85 بوصة أندرويد فائقة الوضوح. شاشة تي سي أل تلفزيون 55بوصة فائق الوضوح والدقة. عرض مميز مقدم من اكسترا شاشة من شارب 70 بوصة فائق الوضوح.

هكذا نكون قدمنا إليكم مجموعة من العروض والتخفيضات على الشاشات والهواتف ويمكنكم اختيار الأنسب إليكم فخصومات اكسترا ممتدة ومستمرة.