تمويل تأجيري للسيارات المستعملة من البنك الأهلي السعودي

تمويل تأجيري للسيارات المستعملة، يقدم الأهلي في المملكة العربية السعودية حلول تمويلية كثيرة بما يساعد بشكل كبير في تحقيق احتياجات جميع العملاء مثل التمويل الشخصي وغيره من البرامج التمويلية كما يقدم قنوات رقمية مختلفة مثل تطبيق الأهلي أون لاين لتيسير المعاملات البنكية على العملاء، وإذا كانت لديك رغبة امتلاك سيارة بقرض مقدم مع العديد من التسهيلات والمميزات التي يضعها البنك على أساس توفير أفضل خدمة مميزة لعملائه فعليك باختيارات أحد البرامج التمويلية التي يقدمها المصرف للحصول على سيارة الأحلام لك ولعائلتك بأقساط شهرية متناسبة مع قيمة الدخل الشهري الخاص بك ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على تمويل تأجيري للسيارات المستعملة مقدم من البنك الأهلي مع أهم المميزات والشروط الخاصة بالتمويل.

تمويل تأجيري للسيارات المستعملة من البنك الأهلي وأهم المميزات

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إجراءات سهلة وميسرة للحصول على التمويل.

تأمين شامل.

أقساط شهرية مناسبة.

قيمة الرسوم الإدارية 1%.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 12.30%.

يقوم العميل باختيار السيارة التي يرغب في الحصول عليها.

أهم الشروط للحصول على التمويل

يجب أن يكون المتقدم من العملاء المحول راتبهم إلى البنك أو أحد البنوك الأخري. يجب ألا يقل عمر المتقدم الموظف عن 18 عاماً وصاحب المؤسسة لا يقل عمره عن 25 عاماً. الحد الأقصى لعمر المتقاعد لا يتجاوز 70 عاماً ويتم احتساب العمر بالتاريخ الهجري. شرط وجود ضمان لا يقل عن عام للسيارة ويتم فحص السيارة واعتمادها من جانب الوكلاء الرسميين المعتمدين لدي البنك. الموظفين بالقطاع الحكومي المحول راتبهم إلى البنك الأهلي لا يقل الدخل الشهري عن 2500 ريال سعودي ومدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن شهر. بالنسبة لموظفي القطاع الخاص المحول راتبهم إلى البنك الأهلي الحد الأدنى للراتب 2500 ريال سعودي ولا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن ثلاثة أشهر. بالنسبة للموظفين المحول راتبهم إلى أحد البنوك الأخري لا يقل الدخل عن 4000 ريال سعودي والحد الأدنى لمدة الخدمة بالعمل لا يقل عن ثلاثة أشهر. ولمالك المؤسسة لا يقل الحد الأدنى للدخل 10000 آلاف ريال سعودي ومدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تأسيس المؤسسة. أما الشروط المطلوبة للمتقاعدين عن العمل لا يقل الحد الأدنى للدخل عن 2500 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة

بالنسبة للموظفين المحول راتبهم إلى البنك الأهلي يتطلب عرض سعر السيارة وصورة الهوية الوطنية سارية المفعول مع الأصل للإطلاع عليه صورة رخصة القيادة السارية مع وجود الأصل خطاب تعريف بالراتب ومدة الالتحاق بالوظيفة مصدق من جهة العمل.

بالنسبة للموظفين المحول راتبهم إلى أحد البنوك الأخري فبالإضافة إلى المستندات السابقة يتطلب تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر وأصل خطاب التأمينات الاجتماعية وذلك للمواطنين بالقطاع الخاص.

وصاحب المؤسسة يتطلب عرض سعر السيارة وصورة الهوية الوطنية وصورة رخصة القيادة وكلاً منهم مع الأصل وتقديم كشف الحساب البنكي للمؤسسة لأخر ستة أشهر وصورة من السجل التجاري ذات الصلاحية السارية.

أما بالنسبة للمتقاعدين فيتطلب تقديم عرض سعر السيارة صورة الهوية الوطنية وصورة رخصة القيادة وأصل خطاب التأمينات الاجتماعية.

التقديم للحصول على التمويل

يمكنك الحصول على المزيد من الاستفسارات من خلال الاتصال بالرقم المجاني للمصرف920000891 أو من خلال زيارة أحد فروع البنك وإذا كنت ترغب بالتقديم الإلكتروني للحصول على التمويل قم بالدخول إلى البنك الأهلي السعودي التمويل الإسلامي ثم اتجه إلى أسفل الصفحة واضغط على تقدم بطلبك الآن وقم بتسجيل كل البيانات المطلوبة وتحديد المنتج الذي ترغب في الحصول عليه ثم قم بالضغط على زر إرسال.