رقم دعم ريف.. رابط التسجيل في برنامج الريف للدعم المادي الحكومي للأسر المنتجة عبر بوابة ريف الإلكترونية

رقم دعم ريف، تسائل الكثير من المواطنين السعوديين عن الرقم المخصص للدعم الريفي، من أجل التواصل مع دعم العملات وتقديم الاستفسارات والشكاوى، كما يرغب العديد من العاملين القطاع الزراعي في التعرف على رابط التسجيل في برنامج الريف من أجل الحصول على الدعم المادي، حيث تحصل الأسر المنتجة والذين لديهم أحد المهن في قطاع الزراعة على دعم مالي يساعدهم في تنمية مشاريعهم الزراعية، وقد وضعت وزارة المياه والبيئة والزراعة عدد من الشروط للاستفادة من دعم الريف، وفي سطور هذا المقال نتعرف على جميع الشروط المعلنة كما نستعرض طريقة التسجيل وخطوات الاستعلام عن دعم ريف.

متى ينزل دعم الريف

قبل التعرف على موعد نزول دعم ريف، لا بد من التطرق للحديث عن الخطوات التي تسبق إيداع الدعم الحكومي، حيث تكون أول خطوة هي قيام عمال القطاع الزراعي بالتقديم للحصول على الدعم بالطريقة الإلكترونية، وبعد ذلك تقوم الوزارة والموظفون المخصتصون بدراسة هذه الطلبات ومدى تطابقها للشروط المعلنة، وتتم فترة الدراسة ومراجعة الطلب خلال 60 يوما من تاريخ التقديم، وفي حالة وجدت الوزارة بأن الطلب متوافق مع كافة شروط برنامج ريف يتم الموافق على الدعم، ويتم إيداع الدعم في الحسابات البنكية للمستحقين لها إما بشكل شهري أو سنوي، ويمكن التعرف على موعد صرف الدعم إلكترونيا، وسنوفر لكم طريقة وخطوات الاستعلام.

طريقة التسجيل في دعم ريف

شروط دعم ريف للاسر المنتجة

على المتقدم أو المتقدم أن يكون سعودي الجنية أو حامل بطاقة التنقل. يجب على المتقديمن أن يكونوا عاملين في أحد المهن الزراعية ويشترط أن يكون مشرفا على عمله بنفسه. يشترط على المتقدم أن يكون من ضمن المنطقة التي يشملها الدعم. 21 عام هو الحد الأدنى لعمر المتقدم. يشترط أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم 6 آلاف ريال. يمنع على المتقدم أن يكون عاملا لدي القطاع الخاص أو العام. من المهم إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة عبر المنصة. لا يتخطى أعداد البرامج المتقدم لها عن ثلاثة برامج. يجب أن يخضع المتقدم لجميع شروط برنامج ريف الصحية والفنية. ادخال جميع المعلومات الخاص بك عن طريق منصة دعم ريف. يجب أن يكون لديك حساب بنكي نشط. لا يتخطى مبلغ الدعم السنوي من البرنامج 54.000 ريال سنويا. الأسر المتقدة يجب أن تحصل على وثيقة العمل الحر.

كيفية الاستعلام عن دعم ريف

في البداية قم بالتوجه إلى الرابط الرسمي لموقع وزارة البيئة السعودية على الإنترنت.

ثم بعد ذلك قم بتحديد الخدمات الإلكترونية.

الآن قم بالضغط على الاستعلام عن الدعم الريفي.

يطلب منك كتابة بيانات الدخول الخاص بك قم بإدخالها.

أخيرا قم بالنقر على أيقونة استعلام لتظهر لك كافة التفاصيل.

رقم دعم ريف المجاني الموحد

يمكن لكم الآن التواصل مع دعم برنامج ريف، وقد وفرت وزارة المياه والبيئة والزراعية للمواطنين إمكانية الاستفسار أو تقديم الشكاوي التي يواجهونها عند التسجيل في دعم الريف، ويتم الاتصال عبر الرقم المجاني 19930، ويتم استقبال اتصالاتكم من الساعة 8.00 صباحا ولغايى الساعة 4.00 عصرا، أو يمكن لكم التحديث من دعم حساب ريف الرسمي على موقع الإنترنت من خلال الرسائل القصيرة، حيث يتاح لكم على مدار 24 ساعة.