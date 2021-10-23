نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسم الرياض 2021 الهيئة العامة للترفية تعود لإطلاق موسم الرياض 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موسم الرياض 2021، عادت الهيئة العامة للترفية داخل المملكة العربية السعودية بإطلاق موسم الرياض بعد ما توفقت العام الماضي بسبب انتشار فيرس كورونا، كنوع من انواع الإجراءات الاحترازية أيضاً، ولقد أكدَ رئيس مجلس الإدارة العامة لهيئة الترفية تركي آل شيخ أن الموسم الاول من موسم رياض قد حمل شعار تخيل، بينما حمل الموسم الثاني شعار تخيل أكتر.

فاعليات موسم الرياض 2021

بدأت فاعليات موسم الرياض منذ امس الأربعاء الموافق العشرون من أكتوبر الجاري، وسوف يستمر حتى اليوم الأول من شهر نوفمبر القادم، ولقد شهد اليوم الأول من الموسم عروض متنوعة أبهرت العالم، حيثُ قدمت فيما يقرب من 2790 عرض طائرة درون، بالإضافة زلي عدد من الفرق التنكرية المزينة بالألوان المختلفة، كما حضر الحفل عدد من الشخصيات الشهيرة مثل أندرتيكر، بالإضافة إلى ذلك قدم الموسم عدد من أجود أنواع الاطعمة، وهذا بجانب الرعاية الصحية عيادات متنقلة، وقدم الموسم عروض العربات والرجل الطائر.

فاعليات موسم الرياض

20 أكتوبر مسيرة افتتاح الموسم وحفلة عالمية

21 أكتوبر الافتتاح الجزئي لبوليفارد رياض سيتي فاعلية wwe “محمد عبده أرينا”

22 أكتوبر انطلاق واجهة الرياض “Rush” للألعاب الالكترونية

23 أكتوبر إطلاق كومبات فيلد

24 أكتوبر إنطلاق المربع

26 أكتوبر إنطلاق ونتروندرلاند

27 أكتوبر إنطلاق رياض سفاري

29 أكتوبر الافتتاح الجزئي لبوليفارد رياض سيتي الاوكسترا المصرية “محمد عبده أرينا”

30 أكتوبر استكمال الجزء الثاني من الافتتاح الجزئي لبوليفارد رياض سيتي الاوكسترا المصرية

1 نوفمبر الافتتاح الكبير لبوليفارد سيتي.

موسم الرياض

هو موسم ترفيهي، يعمل على الترويج السياحي، تقام تلك الاحتفالات داخل العاصمة السعودية “الرياض” برعاية العي، وهو يُمثل الرؤية المستقبلية التي ترسمها المملكة في عام 2030، اول موسم قام في عام 2019، وشَهده مايقرب من 10 ملايين زائر، ولقد توقف الموسم العام الماضي بسبب الجائحة، وما يمكن قوله ان الموسم الحالي منذ إنطلاقه محقق نجاح باهر منقطع النظير.

موسم الرياض Riyadh season

منذ ساعات قليلة ماضية غرد مسئول عن موسم الرياض عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان يتوافر مطاعم راقية من مختلفة من دول العالم…. تزور المملكة لأول مرة في منطقة #المربع، جرب أطباقها الاستثنائية… وعيش تجربتك الفريدة.

اسعار تذاكر موسم الرياض

تراوحت اسعار تذاكر موسم الرياض 2021 مابين 50 ريال سعودي إلى 100 ريال سعودي للفئة A، B، C، D، L lEFT، وكذلك وصلت سعر تذاكر A، B، C، D، E، F ما بين 50 إلى 100 ريال سعودي، بينما سعر الذاكر فئة VIP إلى 350 ريال سعودي، أما VVIp وصلت سعر التذكرة 900 ريال سعودي، واخيرا ثمن سعر تذكرة ROYAL تبلغ 1900 ريال سعودي، وفئة Box تبلغ 2800 ريال سعودي.