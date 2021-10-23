إعادة إنشاء كلمه المرور الخاصة بحسابك في منصة ابشر ومعرفه الشروط وخطوات الخدمة

إعادة إنشاء كلمه المرور الخاصة بحسابك في منصة ابشر من اهم واكثر الخدمات التي يستخدمها جميع مستخدمي المنصة. كما أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن اهم واكثر الخدمات أيضا التي تسال عنها الكثير من السعوديين في الآونة الأخيرة. مثل إصدار تفويض عبر ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط والمتطلبات وخطوات الوصول للخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن تبليغ تغيب عن العمل للعماله المنزلية بالمملكة عبر ابشر بالخطوات الصحيحة من المنصة. والآن سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم شروط ومتطلبات الخدمة أيضا. بالإضافة إلي ذلك سوف نقوم بشرح كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها من خلال المقالة الأتية.

إعادة إنشاء كلمه المرور

أعلنت منصة ابشر الإلكترونية عن الخدمة والتي تمكن جميع مستخدمي المنصة من إعادة إنشاء كلمه المرور الخاصة بحساباتهم الإلكترونية علي المنصة وذلك بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه. وذلك نظرا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع الرسمية والمنصات والتطبيقات المعتمدة. وذلك أيضا للتطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة في الآونة الأخيرة وتطور وسائل التواصل بين المواطنين بالمملكة.

شروط إعادة أنشاء كلمه السر

كما أعلنت المنصة أيضا عن شروط إعادة الإنشاء والتي يتطلب علي المستفيد معرفتها قبل الحصول علي الخدمة لضمان نجاحها معه. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب أن تكون كلمه السر مكونه من 8 رموز علي الأقل.

أن تحتوي كلمه السر عن حرف كبير و حرف صغير.

يجب أن تحتوي أيضا علي رقم.

أن لا تحتوي كلمه السر علي جزء من اسم المستخدم.

يجب أن لا يتكرر فيها الرمز اكثر من نصف كلمه المرور.

تأكيد كلمه المرور مره ثانيه ويجب تطابقها مع الأولي.

في حاله عدم تمكنك من إتمام الخطوات يجب عليك الذهاب إلي اقرب جهاز خدمه ذاتيه لإتمام طلبك.

خطوات إعادة تعيين كلمه السر

بالإضافة إلي ذلك أيضا أشارت المنصة إلي خطوات تعيين كلمه السر والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: