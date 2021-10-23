نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مقدار الدعم السكني eskan.gov.sa برقم السجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، العديد من الحلول السكنية للمواطنين في المملكة بهدف توفير المسكن المناسب والملائم لكافة المواطنين في المملكة على اختلاف وتنوع دخولهم، وهناك عدد من المشروعات السكنية التي تقوم الوزارة بطرحها للمواطنين مثل مشروعات الأراضي البيضاء بهدف تملك قطعة من الأرض يقوم المواطن ببناء المنزل الخاص به عليه مع تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم له حتى ينتهي من البناء.

كما تقوم وزارة الاسكان سابقاً وزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان بالإعلان عن طرح مشروعات سكنية للمواطنين الراغبين في تملك شقق سكنية، مع تقديم الدعم المالي المناسب لتملك تلك الوحدات السكنية، وفي هذه المقالة سوف نتعرف علي شروط استحقاق الدعم السكني، وكيفية احتسابه والاستعلام عن مقدار هذا الدعم.

خطوات الاستعلام عن مقدار الدعم السكني eskan.gov.sa برقم السجل المدني:-

قبل القيام بعملية الاستعلام عن مقدار الدعم الخاص بالسكن، يجب أولاً التسجيل في خدمات منصة سكني أو تقديم طلب للحصول على هذا الدعم من وزارة الاسكان وذلك كما يلي:-

يتم الدخول على رابط منصة سكني.

يتم تعبئة البيانات المطلوبة ثم الضغط على زر تسجيل الدخول إلى سكني ثم إدخال رقم الهوية الوطنية كما بالشكل التالي:-

يتم القيام بتعبئة البيانات المطلوبة ثم الضغط على زر التسجيل كما بالشكل التالي:-

يتم إدخال رقم التحقق والذي تم ارساله على الجوال المسجل في بوابة أبشر ثم الضغط على التالي.

يتم تعبئة البيانات المطلوبة ثم الضغط على زر التسجيل كما بالشكل التالي:-

يتم الضغط على الايقونة الخاصة بتقديم طلب الدعم السكني.

يتم قراءة الشروط والاحكام ثم الضغط على زر موافق.

يوجه البرنامج مجموعة من الأسئلة يتم الاجابة عليها حول المسكن الحالي وبيانات عن العائلة.

إذا اكتملت عملية التسجيل بنجاح سوف تظهر رسالة للتهنئة بذلك والتي تخبرك بأنك مؤهل للحصول على الدعم المقدم من وزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان.

كيفية احتساب مقدار الدعم المقدم من الاسكان (الدعم السكني):-

يمكن مقدار هذا الدعم من خلال الدخول على حاسبة الدعم السكني والقيام بتعبئة كافة البيانات المطلوبة حيث ستقوم تلك الحاسبة باحتساب مقدار الدعم وفقاً لما أدخلته من بيانات، ويكون ذلك هو مقدار الدعم الذي سوف تحصل عليه من البرنامج في حالة قبولك في التسجيل فيه.

موعد صرف دعم سكني لشهر أكتوبر 2021:-

ساعات قليلة وسيتم صرف الدعم من قبل وزارة الاسكان للمواطنين المستحقين للصرف وفقاً للشروط المقدمة من البرنامج، حيث يتم الصرف في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي.