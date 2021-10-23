نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت محركات جوجل في البحث عن موعد صرف المعاشات التقاعدية من قبل المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن أتباع الخطوات اللازمة لكي نعرض لكم آلية تغيير حالة المستفيد من المؤسسة العامة للتقاعد، حيث أن سوف يتم الإعلان عن تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، ولذلك المؤسسة العامة للتقاعد غير مسؤولة عن صرف التعويضات عن الإجازات والبدلات، وهذا ما يتعلق بها من حقوق مالية، للمستفيدين وهذا يرجع للجهة التابع لها قبل تقاعده مباشرةََ.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية :

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية على أن سوف يتم صرف المعاشات التقاعدية على أن يكون الصرف يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 أكتوبر الجاري 2021م ويكون يوم 20 ربيع الأول 1443هـ ولذلك سوف يتم إيداعها في حسابات أصحاب المعاشات التقاعدية.

وقد تجد الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين إلى ضرورة الإبلاغ، وهذا في حالة حدوث أي تغييرات على المتقاعدين المستفيدين، وهذا في حالة الزواج، الوفاة، التوظيف، ولذلك في هذه الحالة يجب إبلاغ المؤسسة العامة للتقاعد عن هذه التغييرات “الحالة الاجتماعية” وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين حرصاً على حفظ حقوق المواطنين السعوديين المستفيدين.

خطوات آلية تغيير حالة المستفيد :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد. ثم بعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول للأفراد. يجب بعد ذلك إدخال رقم الهوية الخاصة بالمستفيد. يجب على المستفيد كتابة رقم المرور الخاصة به. الضغط على كلمة “الدخول”. يجب على المستفيد بعد ذلك الضغط على كلمة “الطلبات”.

تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين :

يجب على المستفيد طباعة تعريف المعاش. خدمات الشكاوى والمقترحات. يجب عمل بيان بتسوية المعاش. يجب بعد ذلك الاستعلام عن القائم بالصرف. يجب تغيير حالة المستفيد.

المؤسسة العامة للتقاعد أوضحت في الفترة الأخيرة عن تطبيق إلكتروني، وهذا تعرض من خلالها خدماتها للمواطنين السعوديين المستفيدين، حيث أن تقوم من خلال تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد.