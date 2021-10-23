حجز تذاكر كومبات فيلد موسم الرياض 2021 تجربة مثيرة لعشاق المغامرات، حيث أطلقت فاعليات موسم الرياض 2021 يوم 20 أكتوبر الماضي، ومن ضمن الفاعليات التي انطلقت فاعلية كومبات فيلد ودعا القائمون على موسم الرياض جميع عشاق المغامرات والحروب والألعاب الحربية بالمشاركة. يذكر أن موسم الرياض يضم 7400 فاعلية تقام في 14 منطقة في الرياض .

كومبات فيلد

كومبات فيلد عبارة عن رحلة تأخذك للعصور الوسطى للاستمتاع بالتحديات وتطوير المهارات القتالية في منطقة الكاوبوي حتى ميادين البيتبول. والحد الأدنى لعمر المشاركين هو 12 عام تبدأ الفاعلية يوم 23 أكتوبر وتستمر حتى 16 مارس 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً يوميًا .

حجز تذاكر كومبات فيلد موسم الرياض 2021

يمكن حجز فاعلية الكومبات فيلد بالخطوات الآتية:

أسعار تذاكر كومبات فيلد

فئة 55 ريال.

فئة 110 ريال.

شروط دخول فاعليات موسم الرياض

شراء التذكرة .

التذكرة غير قابلة للبيع أو الاستبدال أو الاسترجاع .

المحافظة على الذوق العام.

ربط التذكرة بتطبيق توكلنا حتى تتمكن من الدخول وللمحافظة على السلامة العامة للجميع.

الحضور باكرًا قبل الفاعلية بساعة.

من حق الجهة المنظمة منع دخول المتأخرين.

من حق الجهة المنظمة خروج الأفراد الذين صدر منهم خرق للنظام.

إذا تم إلغاء الفاعلية يتم إيداع المبلغ في محفظة الشاري.

فاعليات موسم الرياض

تجربة متاهة الكريستال 1 نوفمبر.

لعبة الزحليقة العملاقة 1 نوفمبر.

قبة الثلج 1 نوفمبر.

الغولف الأول 1 نوفمبر.

فيرستيمنت 1 نوفمبر.

تجربة مسامير 1 نوفمبر.

المربع 24 أكتوبر.

ماتيو كيتي 24 أكتوبر.

الألعاب النارية 1 نوفمبر.

معرض الأسلحة 23 أكتوبر.

ديوانية رعاة البقر 23 أكتوبر.

قفص الغضب 23 أكتوبر.

حسب التصريحات الرسمية سوف يحتوي موسم الرياض لهذا العام على مفاجآت كثيرة وعلى ألعاب وفاعليات كثيرة جديدة مختلفة عن الموسم السابق. لخلق تجربة استمتاع مثيرة وجديدة للجماهير وتشجيع السياحة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتدعيم السياحة الداخلية والخارجية إلى المملكة وإنعاش الاقتصاد السعودي باستثمارات جديدة غير معتمدة على الطاقة.