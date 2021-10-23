سعر ومواصفات سامسونج جالكسي زد فولد 3 في مكتبة جرير السعودية

مواصفات سامسونج جالكسي زد فولد 3 الذي يعتبر من أحدث الجوالات المتميزة التي توفرت في المملكة العربية السعودية ويمكن الحصول عليه من خلال عروض مكتبة جرير جوالات كما يمكن الحصول عليه من خلال المنافذ المعتمدة في المملكة وسوف نوفر لكم تقرير شامل عن مواصفات الجوالات بالإضافة إلى سامسونج Z Fold 3 سعر بالتفصيل كما وفرنا من قبل سعر سامسونج زد فولد 2 جرير .

مواصفات سامسونج جالكسي زد فولد 3

حينما نتناول الحديث عن مواصفات سامسونج جالكسي زد فولد 3 فيمكن أن نقول أن الجوال يعتبر من أهم الجوالات المتميزة ويمكن الحصول عليه بالمواصفات التالية:

سعة تخزين الجوال المتميزة، وذلك لكونها تصل إلى 256 جيجا بايت، كما أن مقاس الشاشة وصل إلى 7.6 بوصة، وهناك شاشة ثانية للجوال مميزة أيضًا يمكن الحصول عليها بسعر 6.2 بوصة.

ويمكن الحصول على الجوال أيضًا بكاميرا رائعة سواء الكاميرا الأمامية والخلفية، فيمكن الحصول عليه بكاميرا تصل إلى 12 ميجا بيكسل، بينما الكاميرا الأمامية هي عشرة ميجا بيكسل، وهناك كاميرا أخرى مميزة تصل دقتها إلى 4 ميجا بيكسل أيضًا.

وفيما يخص معالج الجوال، فهو ثماني النواة والبطارية تصل سعتها إلى حوالي 4400 مللي أمبير، وهو من الجوالات التي تدخل في فئة الجوالات الذكية أيضًا ويدعم نظام الأندرويد 11 وتقنية الجيل الخامس، وبه تقنية اتصال تعمل بالبلوتوث والواي فاي.

كما أن الجوال متوفر بمساحة ذاكرة عشوائية قوية تصل إلى 12 جيجا بايت، وهناك أيضًا ألوان متعددة منه سواء في مكتبة جرير، أو في منافذ البيع الأخرى، ولكن الأفضل من الجوال، هو اللون الأسود المميز.

ويمكن الحصول على تطبيقات الجوال من خلال متجر جوجل بلاي هناك أنظمة ذكية بالجوال ومنها تقنية البصمة وتقنية حماية الشاشة كما أن الشاشة بالجوال قابلة للطي.

سعر سامسونج زد فولد 3

هناك الكثير من الأماكن التي تقوم بتوفير الجوال، ولكن يمكن الحصول عليه من خلال مكتبة جرير بسعر 6799 ريال سعودي وضمان ساري لمدة عامين كاملين من المصنع، كما يمكن الحصول على هداية قيمة أو الحصول على الجوال من خلال نظام التقسيط المميز المقدم من خلال المكتبة، وغيره من المميزات سواء في الجوال أو في إطار عروض المكتبة.