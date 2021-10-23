نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة التجنيد الموحد tajnid التقديم لوظائف وزارة الدفاع 1443 رتبة جندي رقيب للرجال والنساء في المقال التالي

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح رابط بوابة التجنيد الموحد، بداية من يوم الأحد الموافق 2021/10/24 لإستقبال طلبات الرجال والنساء الراغبين في التقديم على التجنيد الموحد، على رتبة جندي حتى رتبة رقيب، وحددت الوزارة بعض الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر في من يرغب في التقديم، تسعى دائماً وزارة الدفاع في اختيار أفضل العناصر من الجنسين، للالتحاق بها وأعلنت أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر رابط tajnid، وفيما يلي طريقة التقديم وأهم الشروط العامة للتسجيل في الوظائف. رابط بوابة التجنيد الموحد الدخول على رابط بوابة التجنيد الموحد.

الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة.

تحديد الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة في أستمارة التقديم الإلكترونية.

الموافقة على الشروط والأحكام العامة للتقديم ثم مراجعة البيانات وعند التأكد من صحتها أضغط إرسال. الوظائف المتاحة في وزارة الدفاع جندي.

جندي أول.

عريف.

وكيل رقيب.

رقيب. الشروط العامة للتقديم للرجال أن يكون سعودي الجنسية حسن السير والسلوك غير محكوم عليه في أي قضايا. أن يكون عمره أكبر من 18 عام. أن لا يكون متزوج من امرأة غير سعودية. أن يتناسب الطول مع الوزن. أن لا يكون يعمل في ؟أي وظيفة حكومية أو يكون قد تم فصلة من أي وظيفة عسكرية سابقاً. أن لا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة وأن يجتاز كافة الاختبارات الطبية. اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات المقررة من قبل اللجنة الخاصة بالقبول. الشروط العامة للتقديم للنساء أن تكون سعودية الجنسية والمنشأ يستثنى من شرط المنشأ من نشأة مع والدها خارج البلاد أثناء خدمة الوطن. أن يكون السن لا يقل عن 21 عام وأن لا يقل الطول عن 155 سم وأن يتناسب الطول والوزن. أن لا تكون تعمل في أي جهة حكومية أو فصلت من أي وظيفة سابقاً. أن تكون تتمتع بالصحة الجيدة ولا تعاني من أي أمراض مزمنة. اجتياز كافة المقابلات والاختبارات المقررة للوظائف. رابط بوابة التجنيد الموحد والمستندات المطلوبة عدد 8 صور شخصية حديثة مقس 4*6.

صورة من المؤهل الدراسي وتكون معتمدة من وزارة التعليم.

صورة من دفتر العائلة للمتقدم. الوسوم عمر شويل - جدة رابط بوابة التجنيد الموحد tajnid التقديم لوظائف وزارة الدفاع 1443 رتبة جندي رقيب للرجال والنساء error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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