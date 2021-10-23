شروط قرض بنك الرياض للسيارات الجديدة للسعوديين والمقيمين 1443..التمويل التأجيري للسيارات

شروط قرض بنك الرياض للسيارات الجديدة يقدم بنك الرياض السعودي الكثير من الخدمات المصرفية للعملاء سواء من المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية بشكل عام، ومن بين هذه الخدمات هي تقدم القروض المميزة التي تتضمن العديد من المزايا، كما يمكن معرفة شروط الحصول على قرض مؤجل بنك الرياض 2021 تمويل شخصي للسعوديين والمقيمين اون لاين وذلك تبعا لمجموعة من الضوابط والشروط اللازمة لكلا من السعوديين المواطنين وكذلك القيمين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور شروط قرض بنك الرياض للسيارات للسعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وكذلك التعرف على الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على القرض.

شروط قرض الرياض للسيارات للمواطنين السعوديين

شروط قرض بنك الرياض للسيارات الجديدة هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يتم تحديدها للحصول على القرض من بنك الرياض السعودي للسعوديين والتي تختلف عن شروط المقيمين، حيث جاءت هذه الشروط على النحو التالي.

من الضروري ألا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على القرض عن 21 عام.

بالنسبة للعملاء المحولة رواتبهم يجب ألا يقل راتب المتقدم الشهري عن 4000 ريال سعودي.

بالنسبة الطلاب الغير المحولة رواتبهم يجب ألا يقل الراتب الخاص بهم عن 6000 ريال سعودي.

اما العملاء المحولة رواتبهم لابد أن يكون هناك خطاب تحويل الراتب.

للعملاء الغير محولة رواتبهم لابد ألا تقل مدة الخدمة عن مدة ثلاثة أشهر على الأقل.

شروط قرض بنك الرياض للسيارات للمقيمين في السعودية

من أهم الشروط اللازمة للحصول على قرض بنك الرياض للسيارات المقيمين في المملكة العربية السعودية ما يلي.

من الضروري أن يكون المتقدم للحصول على قرض السيارات من العاملين في القطاعات الحكومية او الخاصة في السعودية.

كذلك من الضروري ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

ألا يقل الراتب عن 4000 ريال سعودي للعملاء المحولة رواتبهم، والعملاء المحولة رواتبهم ألا يقل الراتب عن 8000 ريال سعودي.

الأوراق اللازمة للحصول على قرض بنك الرياض للسيارات

احضار تعريف بالراتب الخاص بالمتقدم بتاريخ أقل من شهرين على الأقل.

احضار أصل بطاقة الهوية بالنسبة للمواطنين، وأصل الإقامة بالنسبة للمقيمين في السعودية.

تعبئة النموذج الخاص بطلب التمويل التأجيري المتعلق بالسيارات.

اخضار كشف حساب لمدة تصل إلى آخر ثلاثة أشهر خاص بالمتقدم للحصول على القرض.

تقديم أصل الرخصة الخاصة بالقيادة والتي يجب أن تكون سارية المفعول.

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