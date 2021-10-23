نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وأهم المعلومات عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وفقا لما أعلنت عنه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث دعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال و الخاضعين لضريبة القيمة المضافة أن يقوموا بأسرع وقت بتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بشهر سبتمبر الماضي، وكذلك الربع الثالث من العام الميلادي الجاري 2021، كما أوضحت الهيئة الموعد الأقصى لتقديم هذه الإقرارات، وفي حالة التخلف عن تقديم الإقرارات في موعدها، يتم فرض غرامات على المخالفين، ولمعرفة المزيد حول هذا الأمر الهام تابعوا معنا.

التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أتاحت الهيئة العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التواصل معها، وذلك في حالة الرغبة في معرفة المزيد من المعلومات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، حيث أكدت أنه يمكن التواصل معها من خلال رقم موحد وهو 19993، حيث يعمل هذا الرقم على مدار الأربعة وعشرين ساعة، كما يمكن التواصل من خلال حساب باسم أسأل الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كذلك أتاحت خدمة التواصل من خلال البريد الإلكتروني من @Zatca_Care.

آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يتم في الوقت الحالي استقبال الإقرارات، وآخر موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة هو يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري، كما قضت الهيئة جميع المكلفين من قطاع الأعمال على تقديم الإقرارات بأقصى سرعة، وذلك لتجنب دفع غرامة الحد الأدنى لها قيمة 5% والحد الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان من المفترض أن يقوم المكلف بالإقرار بها، لذلك أصبح يهتم عدد كبير بتقديم الإقرارات الضريبية قبل الموعد المذكور، لعدم دفع غرامات مالية.

معلومات عن ضريبة القيمة المضافة

من أهم المعلومات عن ضريبة القيمة المضافة التي يتم العمل بها في المملكة عن أنها ضريبة غير مباشرة، ويتم فرضها على كافة المنتجات والسلع والخدمات التي تقوم المنشآت بشرائها وبيعها، وبالرغم من ذلك يوجد أيضا بعض استثناءات.