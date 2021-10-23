سعر ومواصفات شاومي 11 تي برو في السعودية والمميزات

مواصفات شاومي 11 تي برو وهو من الإصدارات المتميزة التي جمعت بين الأناقة وبين الإمكانات العالية كما هو الحال في سامسونج زد جالكسي زد فولد 3 المميز في المملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا الجوال من أهم إصدارات شركة شاومي العالمية والتي حاولت من خلاله أن تتدارك كافة العيوب السابقة للجوالات الأخرى، وسوف نتعرف على شاومي 11 تي برو بالإضافة إلى سعر شاومي 11T برو بالتفصيل وخصوصًا في عروض مكتبة جرير جوالات الجديدة.

مواصفات شاومي 11 تي برو

بضمان الوكيل يمكن اقتناء جوال شاومي 11 تي برو الجديد من خلال مكتبة جرير ويمكن الحصول على الجوال بالمواصفات التالية:

نتناول الحديث أولًا عن مساحة تخزين الجوال، والتي بلغت ما يقرب من 256 جيجا بايت، كما أن مقاس الشاشة بلغ 6.67 بوصة، وهو يعتبر من أفضل الجوالات المميزة بشاشتها الواسعة التي تسع ألعاب متعددة وخصوصًا الألعاب المفضلة لدى الكبار، والتي تحتاج مساحة تخزينية ومقاس شاشة كبير.

فيما وصلت دقة وضوح كاميرا جوال إلى 108 جيجا بايت، وهي بذلك تعتبر الأفضل مقارنة بجوالات أخرى في نفس الفئة السعرية الكاميرا بها دقتها قليلة، وهناك كاميرا أخرى بدقة أقل تبلغ حوالي 8 جيجا بايت، بينما الأمامية من الجوال تبلغ حوالي 16 ميجا بايت أيضًا.

معالج الجوال ثماني النواة، وسعة بطارية الجوال أيضًا عالية، وهذه من المميزات الأخرى المتعددة المتاحة به، حيث أن السعة بلغت 5000 مل أمبير، وهو يدعم تقنيات حديثة، من بينها تقنية الجيل الخامس، ونظام تشغيل أندرويد 11 أيضًا.

متاح ألوان مختلفة من الجوال، من بينها اللون الأزرق الفاتح، وتبلغ مساحة الذاكرة العشوائية حوالي 8 جيجا بايت رام مع دعم الفلاش وحماية الشاشة، بالإضافة إلى دعم متجر جوجل بلاي.

سعر شاومي 11 تي برو

يمكن الحصول عليه من خلال العديد من منافذ بيع الجوالات بسعر 2499 ريال سعودي، ولكن مكتبة جرير أعلنت عن تقديم خصم مميز على الجوال، حيث بلغ سعره شامل للضريبة حوالي 2299 ريال سعودي، مع الحصول على ضمان يصل إلى عامين من خلال الوكيل المعتمد داخل المملكة، كما يمكن الحصول على خدمات أخرى مجانية مع الجوال منها حماية الشاشة.