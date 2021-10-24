نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية وطريقة التقديم عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم البنوك التي تقوم بمساعدة المواطنين السعوديين، ويتم ذلك عن طريق تقديم القروض الخاصة بتمويل السيارات، وقد يتلقى الشخص المستفيد من القرض مبلغ من المال قد يصل ل200 ألف ريال، مما يساعد الأشخاص الراغبين في تلقي القرض، على سرعة الحصول على التمويل الفوري لامتلاك السيارة، وسنتعرف على شروط تمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية.

الشروط اللازمة لتمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

إذا كنت أحد الراغبين في الحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية لشراء سيارة فيجب عليك أن توفر هذه الشروط الآتية:

يقوم الشخص بتجهيز الطلب وتقديمة من خلال الفرع الأقرب له.

يبدأ الموظفين المختصين بمراجعة الطلبات خلال شهر من التقديم، كما يجب على الشخص الراغب في الحصول على التمويل أن يتابع الخطوات الخاصة بالقرض

خلال شهر من التقديم وإلا سيقوم المختصين بإلغاء طلبك.

من حق بنك التنمية الاجتماعية الحصول على بيانات المتقدم الائتمانية، ليقوم بمراجعة السجل خاصته.

في حالة قيام المستفيد بسداد القيمة الكاملة للقرض، يستطيع التقدم مرة أخرى لطلب قرض للمرة الثانية لكي يشتري سيارة على التوالي.

من الشروط الهامة أن يقوم المواطن المستفيد بالعمل على العربة بنفسة ولا يتركها لشخص آخر يعمل عليها.

هذا قد شرحنا شروط التمويل الشخصي كما تحدثنا عن أخد المنتجات الهامة وهو منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية.

صلاحيات البنك أثناء فترة التسديد

التفاصيل عن نتاح تمويل السيارة بنك التنمنية الاجتماعية يمكن معرفتها من قائمة المنتجات على موقع البنك، حيث تتوفر الشروط العامة والمتطلبات للحصول على المنتج ويتوفر طريقة التقديم على تمويل السيارات.

يستطيع البنك استرداد السيارة في عدة حالات نذكر منها إذا قام بالعمل على السيارة شخص آخر غير الشخص الحاصل على القرض، تراكم الأقساط وعدم الدفع، واستعمال السيارة لأغراض غير العمل عليها، كما يخلي البنك مسئوليته عن أي مخالفات من النوع الجنائي أو المروري الواقع على السيارة، ليس للبنك أي صلة بعدم التجديد الخاص بالائتمان.

مميزات تمويل السيارة

من بين مميزات تمويل السيارة بنك التنمية الاجتماعية مايلي:

يتم التمويل بدون إضافة أي فوائد على القرض.

سهولة التقدم، وقلة عدد المستندات المطلوبة.

يقوم البنك بالرد السريع على المتقدمين، حيث يتم الرد في مدة لا تتعدى الشهر أو أقل.

يتميز هذا القرض أنه يخدم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، فلا يوجد شرط وجود مرتب ثابت، فمن الممكن أن يقوم المستفيد بتسديد الأقساط من خلال العمل على السيارة.

وبهذا نكون قد قمنا بتوضيح جميع شروط تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية.