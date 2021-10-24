نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض بنده السعودية بخصومات 50%| إلحق قبل نفاد الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار المنافسة مع شركات بيع السلع والمنتجات الغذائية، يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من أقوى عروض بنده السعودية بخصومات تصل إلى 50% حتى يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، وهو تطور كبير وصلت إليه هذه السلسلة التجارية التي تأسست في عام 1978م، ثم أصبحت مع الوقت واحدة من المؤسسات الرائدة في قطاع التجزئة بالمملكة.

ورغم أن المقر الرئيسي للشركة في المملكة، فإنها تُعد واحدة من سلاسل متاجر البيع بالتجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط، وتُشغّل بنده نوعين من المتاجر؛ هايبر بنده وهو الخاص بالمتاجر الكبرى، وبنده سوبرماركت، فيما يزورها هذه السلسلة أكثر من 120 مليون عميل كل عام.

أقوى عروض بنده السعودية بخصومات 50%

ويُمكن للعملاء في المملكة، الاطلاع على أقوى عروض بنده السعودية بخصومات 50%، للاستفادة منها قبل انتهاء المدة أو نفاد الكمية، وهي على النحو التالي:

اسم السلعة سعرها بعد التخفيض سعرها قبل التخفيض كيس حليب نيدو مجفف 2.25 كم 44.95 ريال 76.95 ريال كيلو رمان مصري 2.5 ريال 5.95 ريال حبة معجون طماطم السعودية 16.95 ريال 25 ريالا كرتونة مياه دالا 10.95 ريال 18.95 ريال

التواصل مع خدمة عملاء بنده في السعودية

وفي حالة الاستفسار عن تفاصيل بنده في المملكة العربية السعودية، أو تقديم أي شكاوى أو اقتراحات، فإنه من الممكن إجراء ذلك من خلال:

الاتصال على رقم الهاتف +966122394000 من أي مكان داخل المملكة.

أو إرسال رسالة مكتوبة عبر صندوق البريد: 33333 جدة 21448.

كما يمكن إرسال رسالة إلكترونية عبر الإيميل الخاص بالشركة، وهو: [email protected]

شهادات وجوائز حصلت عليها بنده السعودية

وعلى مدى نحو 10 سنوات بين عامي 2010 و2020م، حصلت بنده السعودية على عددٍ من الجوائز المحلية والدولية، نظرًا لتفوقها في مجال بيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة، ومنها ما يلي:

في عام 2010م، حصلت بنده على جائزة أفضل إدارة مواهب من بريطانيا. وحصلت في عام 2011م، على جائزة أفضل علامة تجارية على مستوى آسيا من سنغافورة. كما حصلت في عام 2012م، على جائزة امتياز العلامة التجارية في قطاع التجزئة من المؤتمر العالمي للعلامة التجارية، وجائزة المركز الأول في فئة أفضل بيئة عمل سعودية. أما في عام 2013م، فحصلت على جائزة أفضل 100 علامة تجارية سعودية رواجا. وفي عام 2014م، فازت بجائزة أفضل موظِّف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما حصلت في 2015م، على جائزة أفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي في التسويق من CMO في آسيا. وفي 2017م، فازت بجائزة ثاني أفضل الشركات في دمج وشمل ذوي الإعاقة من حكومة البرازيل. وحازت في عام 2018م، على جائزة أفضل الشركات في دمج وشمل ذوي الإعاقة في نيويورك. وفي عام 2020م، حصلت على جائزة باعتبارها إحدى أكثر العلامات التجارية تقديما للدعم في المملكة.

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