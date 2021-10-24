التخصصات المطلوبة للتقديم في وزارة الدفاع 1443 وشروط التقديم في بوابة التجنيد الموحد

التخصصات المطلوبة للتقديم في وزارة الدفاع 1443، يعد واحد من أكثر المواضيع التي تشغل بال الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حيث يبحثون بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة عن التخصصات المطلوبة للتقديم في وزارة الدفاع 1443 والشروط الخاصة بالتسجيل ورابط التقديم على الوظائف المتاحة في وزارة الدفاع السعودية، وذلك حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف العسكرية المتاحة على رتبة جندي للرجال والنساء وفق عدد من الشروط حددتها الوزارة يجب أن تتوافر في جميع الأشخاص المتقدمين ويتم فتح التسجيل بداية من اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 والموافق 18 ربيع الأول 1443.

التخصصات المطلوبة للتقديم في وزارة الدفاع 1443

ومنذ أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف التجنيد الموحد التابع لها على عدد من الوظائف العسكرية الشاغرة وتزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة من أجل الاستعلام عن التخصصات المطلوبة للتقديم في وزارة الدفاع 1443 والتي أكدت الوزارة على أن الوظائف العسكرية المتاحة للرجال والنساء على رتبة (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب) وذلك في التخصصات التالية:-

القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية. قوات الجوية الملكية السعودية. قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي. قيادة القوات المشتركة السعودية. قوة الصواريخ الاستراتيجية. القوات البحرية الملكية السعودية. قوات البرية الملكية السعودية. الخدمات الطبية في القوات المسلحة السعودية.

شروط التقديم في وزارة الدفاع 1443

وقامت وزارة الدفاع السعودية بتحديد عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص المتقدمين على الوظائف العسكرية ومن أهمها:-

أن يكون المتقدم سعودي المنشأ والأصل.

أن يكون حسن السلوك والسير وغير محكوم عليه في أي قضايا أو أحكام مخلة للشرف.

يجب أن تتوافر جميع المؤهلات المطلوبة في اللائحة التنفيذية.

كما يجب اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات اللياقة البدنية والطبية.

رابط التقديم في وظائف وزارة الدفاع 1443

كما يمكن عبر رابط بوابة التقديم الموحد الإلكتروني الآن لجميع الأشخاص الذين تتوافر بهم جميع الشروط التي حددتها الوزارة التقديم على الوظائف في التخصصات المطلوبة للتقديم في وزارة الدفاع 1443 بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل.