نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة التجنيد الموحد 1443 للقوات المسلحة السعودية tajnid في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة التجنيد الموحد 1443 ، قد أعلنت وزارة الدفاع السعودية في يوم السبت، عن فتحها لباب التجنيد وذلك للجنسين، لكي يلتحقوا بالخدمة العسكرية ولذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن موقع خدمات التجنيد الإلكتروني لذلك في تلك المقالة نقدم لكم رابط بوابة وزارة الدفاع حيث سوف يتم فتح وتعيين أيقونة التسجيل عبر بوابة الإدارة العامة للقبول والتجنيد وذلك بتاريخ 24 أكتوبر عام 2021 الذي يوافق 18 ربيع الأول 1443 هـ وسنطلعك على باقي التفاصيل في الأسطر القادمة.

رابط بوابة التجنيد الموحد 1443

هناك أفرع كثير تشملها أفرع القوات المسلحة السعودية التي يتضمنها مثل :

في البداية القوات البرية الملكية.

قوات الدفاع الجوي الملكية.

القوات الجوية الملكية.

القوات البحرية الملكية.

قوة الصواريخ الاستراتيجية.

في النهاية الإدارة العامة للخدمات الطبية.

كما أن وزارة الدفاع أعلنت أيضاً عن توفر وظائف أخرى بالقوات المسلحة وفروعها وذلك للأشخاص حاملي درجة البكالريوس في تخصصات التمريض وذلك للجنسين وذلك بداية من يوم الأحد 18 من شهر ربيع الأول والذي يوافق 24 من الشهر الجاري.

وزارة الدفاع التجنيد

ولكي يتم التقديم على وزارة الدفاع فهناك شروط معينة يجب أن تكون في المتقدم، تتضمن الشروط:

أن لا يقل عمر المتقدم عن : سبعة عشر عاماً للرجال وأحد وعشرين عام للنساء.

كما يجب أن لا يزيد عمر المتقدم للجنسين عن أربعون عاماً وذلك حسب صحيفة “عاجل”.

كما انه يجب أن لا يكون المتقدم/ المتقدمة موظف في أي جهة من جهات الحكومة.

كذلك يجب أن يكون المتقدم متزوج من سعودية فقط.

يجب ألا يكون قد تم فصل المتقدم من أحد القطاعات العسكرية مهما كان السبب.

كما يجب أن يكون لم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

كذلك تنص الشروط للتقديم على أن يكون المتقدم سعودي -الأصل والمنشأ-.

بالإضافة إلى حسن السيرة والسلوك.

ويجب أن يكون غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة تُخل بالشرف والأمانة.

أن يكون المتقدم لائق طبيا للخدمة.

الشروط تشتمل أيضاً على أن يتناسب طول المتقدم مع الوزن بحيث يكون حد أدنى للطول 160 سم للرجال و155 سم للنساء.



فتح القبول والتجنيد وزارة الدفاع 1443

التقديم على وظائف وزارة الدفاع العسكرية يكون عن طريق الدخول على بوابة التجنيد الموحد ويكون ذلك من خلال الرابط التالي

tajnid.mod.gov.sa

ويكون التقديم على رتبة جندي أو جندي أول أو عريف أو وكيل أو رقيب ويتم تحديد ذلك بناءً على عمليات عديدة من الفرز والمقابلات وإعلان النتائج النهائية لوزارة الدفاع.

وفي النهاية نتمنى أن تكون تلك المقالة عن رابط بوابة التجنيد الموحد 1443 و وزارة الدفاع التجنيد قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.