موعد الدعم السكني 1443 صندوق التنمية العقاري يحدد الموعد لنزول الدعم السكني

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عمر شويل - جدة موعد الدعم السكني 1443 صندوق التنمية العقاري يحدد موعد الدعم السكني. فقلد قام صندوق التنمية العقاري بالكشف عن تحديد الموعد. فلقد تم تداول في هذا الوقت للبعض رسائل من قبل البنوك توضح بإتمام إيداع مبلغ الدعم في الحسابات البنكية. وعلى الرغم من عدم إقتراب الموعد الرسمي الذي تم إعلانه. مما أدي إلي ظهور بعض من حيرة الكثير من المستفيدين الذين لم يتم إستلامهم رسائل الإيداع.

موعد الدعم السكني 1443

ذكر الصندوق العقاري إلى إنه يتم إيداع الدعم إلي البعض من المستفيدين وكان ذلك قبل الموعد الأصلي من نزول الراتب. من ضمن تجربة يقوم بها الصندوق ليتم تقييم العملية مبينا أن الموعد الأصلي لم يأتي بعد.

كما قام قسم العناية بالمستفيدين في الصندوق العقاري بالرد على التساؤلات من البعض عن الموعد الذي تم تحديده لإيداع الدعم. إنه يتم إيداع الدعم في حساب المستفيدين في خلال يومي عمل منذ تاريخ السحب للقسط من الجهة الممولة. كما ذكرت إنه ما يخص إيداع الدعم قبل موعد الراتب. وكذلك استقطاع القسط من الجهة الممولة يعتبر في المرحلة التجريبية إلى الآن.

موعد إيداع الراتب

كما أن المتعارف عليه أن موعد الإيداع للراتب للموظفين في القطاع الحكومي يتم تثبيته عند يوم 27 من الشهر الميلادي. وكذلك في حالة تصادفه مع يوم جمعة يتم تقديمه لمدة يوم واحد. كما إنه أيضاً يتم التأخير لمدة يوم واحد في حالة تصادف يوم السبت مع يوم الإيداع. ويكون بعد يومين من تحديد قيمة الدعم السكني من الراتب يكون قد تم إيداع الدعم من قبل الصندوق. كنا يمكنك التعرف أيضا على خصم صندوق التنمية العقاري من الراتب. حيث يمكننا القول أنه يتم نزول وصرف الدعم السكني للمستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط بشكل شهري في اليوم الخامس والعشرين ميلاديا. ويتم ذلك في الحالات الطبيعية ولكن إذا صادف هذا يوم الجمعة يتم صرفه في اليوم السابق أي اليوم الرابع والعشرين. كما إنه إذا صادف يوم السبت يتم تأخير نزول الدعم إلي اليوم الذي يليه أي يوم السادس والعشرين.

مشروعات برنامج سكني

كان هذا بينما يستمر برنامج سكني في تقديم العديد من الخيارات السكنية المتنوعة التي تتلائم مع جميع الرغبات والقدرات، والعمل على تقديم عدد أكبر من المشاريع السكنية داخل عدد من المدن وتوفيرها عبر منصته الرقمية المختلفة، هذا بالإضافة إلى استمرارية الدعم للقروض العقارية الجديدة شهريا بما يتناسب مع أهداف برنامج الإسكان، والذي يعتبر من أحد برامج رؤية المملكة 2030،والجدير بالذكر أن البرنامج قام بتقديم خدماته المختلفة لأكثر من مليون أسرة في جميع مناطق المملكة منذ عام 2017 حتى عام 2020، وأيضا يستهدف في هذا العام الجاري خدمة 220 ألف أسرة عبر وخياراته السكنية