تمويلك فى اقل من ربع ساعة شركة كوارا تمويل بدون تحويل راتب باقساط بسيطة تشمل السعوديين والمقيمين

الكثير من الشباب يحتاج لبعض الكماليات أو الإحتياجات الشخصية مثل الهواتف الذكية أو لاب توب شخصي لإنجاز أعماله أو السيارة أو لشراء تلفزيون أو بعض الأجهزة الكهربائية ولكن لتعثره فى توفير الأموال ودفع مشترياته يحجم عن الشراء ولكن من خلال بعض الشركات التي تتبنى التمويل وتقرضك تمويل يكفي لشراء مستلزماتك وتسدد على أقساط طويلة ومريحة تناسب دخل الشباب، وكانت شركة كوارا للتمويل على رأس هذه الشركات حيث تقدم العديد من الخدمات المالية تناسب الاحتياجات سواء زواج، شراء سيارة أو أثاثات منزلية، سفر، ويعتبر تمويل تسوق من شركة كوارا هو إحدى المنتجات الموفرة للتمويل النقدي، ولكن التسوق يتيح لك تقسيط المشتريات من خلال سدادها على دفعات مريحة حتى 3 سنوات، مثلما في العروض المذهلة من مكتبة جرير التي تقدم أسعار الهواتف الذكية الجديدة مثل أيفون 11 و12 و13 برو ماكس وجلاكسي وشاومي وريل مي وأوبو وهواوي…وغيرهم الكثير، بحيث يكون التمويل بدون ضامن حتى 30 ألف ريال سعودي، توفر كوارا الحل التمويلي “نقدي” من أجل تيسير الأمور فيما تشمل تلك التسهيلات السعوديين والمقيمين نساء ورجال في جميع القطاعات، وذلك بأسهل إجراءات وبدون طلب مستندات كثيرة.

المستندات المطلوبة لتمويل شركة كوارا:

بطاقة هوية وطنية /الإقامة سارية الصلاحية. كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر. تعريف بالراتب مدته لا تتعدى 90 يوماً للمواطن في القطاع الحكومي. تعريف بالراتب مدته لا تتعدى 30 يوماً بالنسبة للمقيم في القطاع الحكومي والخاص. شهادة مدد وأجور لموظفي القطاع الخاص.

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الشروط وطريقة طلب تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب شركة كوارا:

عبر الموقع الإلكتروني لشركة كوارا تمويل الأفراد وتعبئة الاستمارة ولابد من استيفاء الشروط البسيطة ورفع المستندات المطلوبة وهم على النحو التالي:

لا يقل الراتب عن 3500 ريال للسعوديين و5000 ريال للمقيمين. ألا يقل العمر عن 12 وحتى 60 سنة للمواطن و 25 سنة وحتى الستين للمقيم. أما المتقاعد حتى السبعين عاماً، فترة الخدمة في العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للمواطن في القطاع الحكومي وستة أشهر للقطاع الخاص وسنة للمقيمين في جميع القطاعات. كما يشترط وجود سجل ائتماني جيد، علماً بأن يتم تقديم ضامن في المبالغ التي تزيد عن 100 ألف ريال.

مميزات التمويل الشخصي من شركة كوارا: