جامعة طيبة ورابط حجز تذكرة حافلات عبر منصة خدمة تك

من أكثر الأشياء التي تؤرق الأسر والطلاب والطالبات حجز مكان بالحافلات للوصول الى المدارس أو الجامعات واليوم ومن خلال موقعنا ومن موقع ثقفني سوف نوضح بالتفصيل كيفية حجز الحافلات حيث وفرت جامعة طيبة حافلات طالبات لنقلهن بين فروع الجامعة الموجودة بأنحاء المملكة السعودية؛ حتى يتمكنوا من حضور المحاضرات يوميًا في مواعيدها دون تأخير والحفاظ عليهن من الزحام الذي تشهده بعض الطرق صباح كل يوم بسبب ذهاب الموظفين والطلاب إلى المدارس ومقرات العمل، ولكن يجب توفر شروط معينة في الطالبات ليتمكن من حجز تذكرة الأتوبيس يوميًا، مثل الانتظام في الدراسة، و سنوضح من خلال موقع ثقفني رابط حجز التذكرة في هذا التقرير والتي يجب أن تكون عبر منصة خدمة تك حتى تتمكن الطالبات من الركاب بالحافلات.

شروط استخدام حافلات طيبة:

يجب أن تكون الطالبة مازالت تدرس في الجامعة ولم تتخرج لتتمكن من استخدام الحافلات. يجب حصول الطالبة على جرعتين من أحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة وتقديم ما يثبت ذلك. يجب التواجد في إحدى محطات التحرك؛ لأن الحافلات لا تمر على المنازل. لن تتمكن أي طالبة من استخدام حافلة جامعة طيبة إلا بعد حجز تذكرة عبر نظام خدمة تك. التواجد قبل موعد انطلاق الحافلة بـ15 دقيقة، لأنها تتحرك في مواعيد ثابتة ولا تنتظر أي راكبة.

رابط حجز تذكرة حافلة جامعة طيبة:

الدخول على الموقع الرسمي لجامعة طيبة. الضغط على سجل في خدمة النقل الجامعي بين فروع الجامعة الموجودة في منتصف الصفحة. الدخول على منصة خدمة تك. الضغط على خانة منسوبي الجامعة وليس الزوار. تسجيل الدخول على منصة تك من خلال الضغط على الخانة الموجودة في منتصف الصفحة. إدخال رقم الهوية وكلمة المرور. اختيار محطة الحافلة الأقرب للمنزل ومواعيد الذهاب والعودة وتقديم ما يثبت تلقي فيروس كورونا.

أماكن توفر أتوبيس جامعة طيبة:

من الجدير بالذكر فقد أكدت الجامعة أن الحافلات متواجدة في عدة مدن سعودية “ينبع- العلا- بدر- خيبر- الحناكية- المهد”، وتتواجد من السادسة صباحًا يوميًا، ما عدا أيام الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية المرتبطة بالمناسبات الوطنية والدينية، ويجب التأكد من حجز التذكرة لأن الحافلات تعمل بنظام إلكتروني ولن تقبل وجود طالبة دون تقديم رقم الحجز، ولذلك يجب الدخول لمنصة خدمة تك والحصول على تذكرة في الموعد والمكان المناسب لاستخدام الأتوبيس يوميًا، ويجب اتباع الطالبات للإجراءات الاحترازية الخاصة بتقليل انتشار عدوى فيروس كورونا ، وذلك للتمكن من استخدام الحافلة، إضافة إلى ضرورة استخدام المطهرات بمجرد لمس أي أسطح، والتواجد في أماكن انطلاق الحافلات قبل مدة، حيث أن الأتوبيسات تتحرك في مواعيد محددة لتتمكن الطالبات من الوصول إلى المحاضرات في الموعد المناسب.