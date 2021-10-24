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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية صرف البدلات للموظفين 1443هـ وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية في المقال التالي
آلية صرف البدلات للموظفين 1443هـ ، وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، يوم أمس 17 من شهر ربيع الأول 1443هـ، الموافق 23 من شهر أكتوبر 2021، عبر الحساب الرسمي الإلكتروني تويتر، العناية بالعملاء، ردًا على أحد المستفيدين الذي قام بالاستفسار عن آلية صرف بدل الخطر لسائق معدات، ووفق ما صرحت به الموارد البشرية، أن تقرير البدلات بكافة أنواعها ومقدارها، ترجع إلى الإتفاق بالعقد بين الطرفين، وفق ما هو منصوص عليه في لوائح المنشأة الداخلية، فالأمر ليس إلزامي وإنما اتفاقي بين الطرفين.
آلية صرف البدلات للموظفين 1443هـ
في نفس السياق السابق ذكره، فإن تصريح وزارة الموارد البشرية ، تتفق والقواعد والشروط العامة لآلية صرف البدلات بالمنشآت، والتي تنص على التالي:
- أولًا أن تكون الوظيفة المثبت بها الموظف، ضمن تشكيلات ميزانية الجهة.
- كذلك أن يكون الموظف، مثبت على وظيفة مقر بها البدلات.
- أيضًا أن يكون الموظف مزاولًا لمهنته بشكل فعلي ومستمر، وفي حال أن يكون البدل تابع لقسم ما أو إدارة، فلابد أن يكون الموظف عام بذلك القسم أو تلك الإدارة.
- قيمة البدل يتم تحديدها وفق نسبة مئوية يتم تحديدها من راتب الدرجة الأولى للوظيفة التي يشغلها الموظف، مالم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
- أيضًا لايجوز الجمع بين بدلين، أو أكثر لنفس الغرض.
- في النهاية يجب أن يكون المسمى الوظيفي مطابق لما هومعتمد وفقًا لخطة التصنيف المعتمدة.
شروط صرف البدلات للموظفين بالمملكة 1443هـ
كذلك وجب التنويه أنه لا توجد شروط عامة محددة، أو شروط خاصة يجب مراعاتها، للقيام بعملية صرف المكافآت أو البدلات، أو العلاوات أوالتعويضات، تتضمنها المنشأة أو الجهة الصادر منها القرار.
متى يتم صرف البدلات وفق نظام الخدمة المدنية بالمملكة
- بادئ ذي بدء يتم صرف البدلات بتاريخ أول شهر، تم الموافقة فيها على خطاب طلب صرف البدلات، من قبل الوزارة والتي يعود للوزارة صلاحية الموافقة عليها.
- كذك يتم البدء في صرف البدلات، بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الخدمة المدنية، بداية من تاريخ القرار، أو من تاريخ مباشرة الوظيفة عمليًا، أيهما أقرب، أو من التاريخ المحدد للصرف إذا تضمن القرار ذلك.
أهم أسباب وفق صرف البدلات
في النهاية فإن من أبرز أسباب وقف صرف البدل الوظيفي التالي:
- أولًا في حالة أن يتم نقل الموظف إلى وظيفة غير مشمولة بالبدل، أو إلى إدارة وقسم آخر لم يقر له هذا البدل، حتى لو النقل بنفس المسمى الوظيفي.
- كذلك في حال تكليف الموظف بوظيفة أخرى لا يصرف لشاغلها بدلات.
- يتم وقف صرف البدلات، أثناء الابتعاثات الدراسية، للداخل أو الخارج.
- في الختام يتم وقف الصرف للبدلات، في حال أقلع الموظف نهائيًا عن ممارسة عمله.
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