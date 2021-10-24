توثيق عقد إيجار عبر أبشر أفراد للمؤجر والمستأجر وطريقة تسجيل عقد إيجار جديد

توثيق عقد إيجار عبر أبشر أفراد ذلك النظام الإلكتروني الذي أطلقته حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الإسكان لتسهيل الحصول على الخدمات العقارية المقدمة من الوزارة لجميع السعوديين وقد أقبل عليه عدد كبير من المستخدمين المهتمين بالمشروعات والإيجارات من وسطاء وملاك لللعقارات خبث يفدم لهم البرنامج الخدمة المطلوبة خلال دقائق من تسجيل لدخول إلى موقع أيجار.

يقدم برنامج إيجار عدد من الخدمات العقارية يستطيع المواطن السعودي الاستفادة منها مثل قنوات الاتصال، ومكتبة الفيديو، وأيضا خدمة البحث عن وسطاء، واستقبال الشكاوى والبلاغات، والإجابة عن التساؤلات، والاستفسارات الخاصة بالمساكن، والعقارات كما توضح أحداث، وفاعليات البرنامج وخدمة الأنظمة والضوابط ومن خلال موقعنا “ثقفني” سوف نوضح كيفية توثيق عقد إيجار عبر أبشر أفراد ورابط تسجيل مستخدم جديد.

توثيق عقد إيجار عبر أبشر أفراد – شروط التسجيل

لابد أن يحمل المسجل الذي يعمل وسيط عقاري من الجنسية السعودية.. وجود سجل تجاري ساري وغير منتهي خاص بالعقار الذي سوف يتم تأجيره ضرورة توثيق العقار من خلال منصة أبشرhttps://www.absher.sa/portal/landing.html لابد أن يكون العقار الذي سوف يتم تأجيره يستخدم من أجل السكن

كيفية تسجيل مستخدم جديد في إيجار

يستطيع المواطن السعودي أن يستفيد من خدمات شبكة إيجار من خلال الدخول إلى الموقع وتسجيل مستخدم جديد في إيجار باستخدام هذه الطريقة دخول شبكة إيجار الإلكترونية إ ضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية أعلى الصفحة الرئيسية . النقر على تسجيل منشأة وساطة عقارية من خلال الشاشة. قراءة الأحكام والشروط الخاصة بمنصة إيجار الموافقة عليها. اضغط التالي وسجل البيانات المطلوبة وهي: الاسم. رقم الهوية الوطنية. تاريخ الميلاد. رقم جوال صحيح لإمكانية الوصول. تدوين البيانات الخاصة بالمنشأة. يتم إرسال رسالة على رقم الجوال الذي تم تسجيله تحتوي على الرقم السري الخاص بالمستفيد. يتم تسجيل الدخول برقم الهوية والرمز السري المرسل. سوف تظهر رسالة إتمام تسجيل الحساب بنجاح.

رابط تسجيل دخول شبكة إيجار

وفرت وزارة الإسكان السعودية رابط تسجيل دخول شبكة إيجار التي تهدف إلى تنظيم العلاقات والمعاملات العقارية بين المواطنين من خلال توثيق العقود وخلق فرص توظيف جديدة ورفع كفاءة قطاع الإسكان بالمملكة ويمكن التسجيل من خلال الرابط بعد توفر شروط شبكة إيجار.

طريقة تسجيل عقد إيجار جديد

من خلال شبكة إيجار الإلكترونية المتاحة عبر محركات البحث يمكن للمسجل عمل عقد أيجار جديد عن طريق :