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عمر شويل - جدة التجنيد الموحد أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التقديم للرجال وللنساء 1443، على بعض الرتب العسكرية وهي رتبة جندي وجندي أول، وعريف ووكيل رقيب، ورقيب وذلك للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة السعودية وأفرعها الثمانية على أنه يجب أن تتوافر فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف الشروط المعلنة سواء للرجال وللنساء على حداً سواء، حيث يمكن التقديم على تلك الوظائف عبر بوابة التجنيد الموحد.

التجنيد الموحد شروط وموعد التقديم بوظائف وزارة الدفاع رجال ونساء 1443

الناجح في تلك الوظائف العسكرية للنساء وللرجال سوف يعمل بكافة أفرع القوات المسلحة السعودية والتي تتكون من الأفرع التالية:-

القوات المسلحة السعودية.

القوات البرية الملكية.

القوات الجوية الملكية.

القوات البحرية الملكية.

قوات الدفاع الجوي السعودي.

قيادة الفرق المشتركة.

الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.

وأخيراً قوات الصواريخ الاستراتيجي.

على أنه يمكن التقديم على تلك الوظائف وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:-

الدخول على بوابة التجنيد الموحد.

الضغط على القبول والتسجيل على الوظائف من رتبة جندي وحتى رتبة عريف للرجال وللنساء 1443.

يتم اختيار الوظائف المراد التقديم عليها والتي تتفق مع المؤهل الحاصل عليه المتقدم.

يجب إدخال البيانات بعناية، حيث أن أية أخطاء سوف ينتج عنها الاستبعاد من شغل الوظائف المعلن عنها.

شروط التقديم بالنسبة للنساء في التجنيد الموحد:-

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمة لشغل الوظائف المعلن عنها وهذه الشروط يجب أن يتم قراءتها بعناية حيث أن انعدام شرط واحد من هذه الشروط في المتقدمة سوف يؤدي إلى عدم ظهور الاسم في القبول المبدئي لشغل الوظيفة ويمكن التعرف على الشروط الخاصة بالنساء من خلال ما يلي:-

شروط التقديم بالنسبة للرجال :-

أيضاً يجب فيمن يتقدم من الرجال أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط، لأن تلك الوظائف هي بالأساس وظائف عسكرية تتطلب شروطاً خاصة فيمن يتقدم لشغلها ويمكن التعرف على الشروط الخاصة في المتقدمين من الرجال كما يلي:-

مواعيد التقديم :-

التقديم متاح للرجال والنساء في هذه الوظائف اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 18/3/1443 هـ الموافق 24/10/2021 م، على أن يتم بعد انتهاء الموعد المحدد للتسجيل إعلان نتائج القبول المبدئي بالأسماء سواء للرجال وللنساء.