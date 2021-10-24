كم دعم ريف | بالخطوات تستطيع التسجيل في الدعم الريفي والاستفادة من خدمات الدعم المالي للأسر المنتجة

ما هو دعم ريف، هو برنامج حكومي ضخم يستهدف دعم العاملين في قطاع الريف والزراعة والمواشي، كما يستفيد منه المواطنين السعوديين أصحاب المهن الزراعية من الأسر المنتجة والنساء والعاطلين عن العمل، تم الإعلان عن التسجيل الإلكتروني وفقا لعدد من الشروط التي يجب الإلتزام بها من أجل قبول الطلبات الخاصة بالمتقدمين، وتسعى الحكومة السعودية إلى مساندة أصحاب المشاريع الصغيرة وتنمية مشاريعهم ورفع الدخل الخاص بهم، كما تحرص على توفير الكثير من الفرص لشباب الريف، وفي سطور هذا المقال، ننشر لكم طريقة التسجيل في الدعم الريفي بالخطوات، كما نستعرض لكم كيفية الاستعلام بشكل صحيح.

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف للاستفادة من المبادرة

توجد العديد من الشروط المهمة التي أعلنت عنها وزارة المياه والبيئة والزراعة، حيث يجب أن تكون مطابقة للمواطنين الراغبين في التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم، ونتعرف عليها كما يلي.

يكون المتقدم حامل بطاقة التنقبل أو يمتلك الجنسية السعودية. العمر لا يقل عن 22 عام. يشترط على المتقدم أن يكون لديه أحد المهمن الزراعية ويجب أن يكون على رأس عمل مهنته. يشترط أن يكون مكان اقامته داخل المشروع. يمنع على المتقدم أن يكون عاملا لدى القطاعين الحكومي أو الخاص. يشترط أن لا يتخطى الراتب الشهري 6000 ريال. يشترط عدم التقديم على أكثر من 3 برامج. من الضروري أن يكون لديك حساب بنكي نشط.

طريقة التسجيل على في برنامج دعم ريف الخاص بالأسر المنتجة

نتطرق الآن للحديث عن طريقة التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة خطوة بخطوة، حيث تسائل الكثير من المتابعين عن كيفية التقديم لدعم ريف الحكومي، حيث يتم ذلك بطريقة سهل وبسيطة، وقد أعلنت وزارة المياه والبيئة والزراعة عن التسجيل إلكترونيا، حيث توفر على المواطنين الوقت والجهد من خلال التسجيل بهذه الطريقة، ودعا حساب برنامج ريف الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر”، المواطنين إلى المسارعة في التسجيل في دعم ريف من أجل الحصول على الدعم المالي.

أولا وفي بداية الأمر، زيارة رابط منصة ريف. ثانيا، قم بالضغط على خيار طلب الدعم. ثالثا، إدخال جميع البيانات الشخصية التابعة لك. رابعا،قم بالضغط على كلمة تسجيل. خامسا، أدخل رقم حسابك المصرفي. سادسا، اختيار أحد البرامج الثلاث الذي يدعمها دعم الريف. سابعا، أدخل كود التحقق، لكي تصل لكرسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي. ثامنا، النقر على أيقونة حفظ.

رقم دعم ريف المجاني والموحد

وفرت الوزارة لكافة العملاء إمكانية الحصول على الدعم الفني لبرنامج ريف، وأعلنت وزارة المياه والزراعة عن الرقم المجاني الموحد لجميع مدن ومحافظات المملكة، حيث يمكن لكم الاستفسار وتقديم الشكاوى على الرقم 19930، ويتم استقبال مشاكلكم واتصالاتكم إعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا، كما يمكن لكم الاستفسار عن كافة الأمور المتعلقة بدعم الريف، من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع تويتر حيث يتم استقبال رسائلكم على مدار 24 ساعة.