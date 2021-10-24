نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد وهوية مقيم في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من الأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية إقامة إلكترونيا، حيث يتوجب على الجميع الحرص على تجديد الإقامة قبل انتهائها لتفادي أي مشكلات تجاه الإقامة بالمملكة العربية السعودية، وقد أتاحت الجهات المعنية إمكانية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد وهوية مقيم في السعودية عبر مكتب العمل وأبشر السعودية بخطوات بسيطة، هذا ما نستعرضه لكم في السياق التالي، فضلًا قراءة المزيد من التفاصيل فيما يلي.

خطوات الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد 1443

يتم الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد بالمملكة العربية السعودية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم زيارة رابط بوابة أبشر الإلكترونية الرسمي.

ثم يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة المعلومات والبيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية واسم المستخدم.

أكتب رقم الإقامة ورمز التحقق المرئي.

يتم النقر بعدها على استعلام، لتظهر على الفور معلومات اسم الفرد العامل وتاريخ العمل ومدة سريان الإقامة.

كيفية استعلام صاحب العمل عن صلاحية الاقامة

إذا رغب صاحب العمل بالاستعلام عن صلاحية الإقامة للعاملين في مؤسسته، يتم هذا عبر اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية في الحساب الشخصي لصاحب العمل.

ثم اختيار خدمات أعمالي.

تظهر قائمة العاملين مع صاحب العمل.

كما تظهر بيانات كل عامل وموعد انتهاء الإقامة الخاصة به.

شروط تجديد إقامة وافد

تتوفر بعض الشروط التي تلزم لتجديد إقامة وافد، والتي يجب الحرص على وجوبها حتى لا يتعرض المقيم للمساءلة القانونية، وشروط تجديد إقامة وافد تتمثل في النقاط التالية:

دفع المخالفات المسجلة على الفرد.

كما يجب أن يكون الفرد مقيمًا بأراضي المملكة العربية السعودية.

أيضًا يجب توفر البصمة والصورة الشخصية الخاصة بالفرد المقيم بالسعودية، على أن يتم توفرها في هيئة الجوازات.

يجب توفر جواز سفر غير منتهي وساري الصلاحية.

كما يجب ألا يكون الفرد المقيم عليه أي مساءلات قانونية مسجلة بإسمه.

كيفية الاستعلام عن هوية مقيم 1443

للاستعلام عن هوية مقيم بالمملكة العربية السعودية يجب على الفرد اتباع الخطوات التالية للاستفسار عن معلومات الهوية الكترونيا، وهي كما يلي:

الدخول منصة أبشر الإلكترونية.

ثم تسجيل الدخول بإسم المستخدم وكلمة المرور.

بعدها يتم كتابة رقم الإقامة أو رقم الحدود.

ثم يتم كتابة الرمز المرئي للتحقق.

يتم النقر على استعلام لتظهر على الفور معلومات صلاحية الإقامة.

هذا وعلى الجانب الآخر فقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط يتمكن من خلالها الأفراد الاستعلام عن الكفيل الحالي برقم الهوية، حيث يتم دخول الرابط للاستعلام ثم كتابة اسم الكفيل واتباع التعليمات.