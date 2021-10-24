نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر open بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع السعودية 1443 رابط التقديم على التجنيد الموحد للجنسيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع السعودية، من أهم وأشهر الروابط التي يبحث عنها الراغبين في الالتحاق بالتجنيد بوزارة الدفاع، حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم للتجنيد الموحد للجنسيين 1443، وحددت موعداً للتسجيل الإلكتروني مع ضرورة توافر عدة شروط في المتقدمين لضمان القبول، وسوف يتم العمل بفروع وزارة الدفاع المختلفة، ضمن خطة المملكة في الاستفادة من الكوادر الوطنية بمختلف الجهات، وحرصاً من المملكة العربية السعودية على سلامة المواطنين يتم التقديم إلكتروني من خلال tajnid.mod.gov.sa، وسوف نوضح لكم خلال السطور التالية تفاصيل الموضوع والرابط الرسمي للتقديم.

يبدأ اليوم الأحد التقديم على التجنيد الموحد وزارة الدفاع، حيث تستقبل بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع طلبات التسجيل على التجنيد الموحد للجنسيين، ويتزايد البحث عن الرابط الإلكتروني الذي خصصته وزارة الدفاع السعودية للتسجيل عبره.

ويعتبر هذا الموقع الإلكتروني هو الطريق الوحيد للتقديم.

وقد أكدت الوزارة على ضرورة تسجيل البيانات بمنتهي الدقة وتكون مطابقة لبيانات الجهات ذات الصلة.

حتي لا يتم الاستبعاد في حالة مخالفة البيانات وعدم صحتها.

رابط بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع

الدخول على الموقع الإلكتروني “tajnid.mod.gov.sa“.

النقر على مربع تسجيل.

الاطلاع على الشروط والأحكام جيداً.

الضغط على موافق.

ملئ البيانات الخاصة بالمتقدم/ة بكل دقة.

مراجعة البيانات مراجعة نهائية وتأكيدها.

موعد التقديم على التجنيد الموحد للجنسيين 1443

يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 18 ربيع الأول 1443، الموافق 24 أكتوبر 2021، من خلال الرابط الموضح بعالية مع التأكد من توافر الشروط المطلوبة للتقديم، وذلك على رتبة “جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب”.

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم/ة سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من ذلك من نشأ مع والديه خارج المملكة لخدمة البلاد.

توافر حسن السيرة والسمعة في المتقدم/ة وعدم صدور حكم في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً والمتقدمة عن 21 عاماً.

تناسب الطول مع الوزن بحيث يكون في الرجال 160 سم والنساء 155سم.

ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية وكذالك المتقدمة لا تكون متزوجة من غير سعودي.

يكون لدي المتقدمة هوية وطنية مستقلة سارية المفعول.

أن يكون المتقدم/ة لائق طبياً.

حصول المتقدم/ة على المؤهلات المطلوبة.

ألا يكون المتقدم/ة في وظيفة حكومية.

أن لا يكون قد تم فصل المتقدم/ة من أحد القطاعات العسكرية أو سبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اجتياز الاختبارات المعدة للقبول “اختبار المقابلة الشخصية، اللياقة البدنية، اختبار التخصص”.

تتوافر في الفرد الفني المؤهلات المطلوبة والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية.

قطاعات وأفرع القوات المسلحة