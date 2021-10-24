أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ، أمس السبت 17 ربيع الأول 1443 هجري ، أحدث نسخه مطورة من الوثيقة الخاصة آداب السلوك الرقمي لمنصة مدرستي ، وذلك بهدف دعم وتعزيز السلوكيات والتصرفات السليمة للطلاب أثناء التعامل مع المنصات الرقمية ، وتستهدف الوزارة تعزيز روح المواطنة الرقمية لجي الطلاب وعوائلهم وجميع القائمين علي العملية التعليمية ، وترسخ الوثيقة إلي إنشاء مرجعية لضبط السلوك لدي الطلاب في التعامل مع منصات التعليم الإلكتروني ، والإرشاد لاتباع التعليمات والتعاملات الصحيحة وكيفية الاستفادة بأقصى قدر ممكن من المنصات التعليمية ، كما يستفيد أولياء الأمور والكوادر العلمية من هذه الإرشادات علي نفس النحو ، ومن ضمن المنصات المستفيدة من الأمر منصة مدرستي التعليمية بالمملكة و منصه فارس الرقمية أيضاً.

آداب السلوك الرقمي لمنصة مدرستي

في منشور لها علي الموقع الإلكتروني للوزارة تحت عنوان النسخة المطورة من وثيقة آداب السلوك الرقمي لمستخدمي منصة مدرستي ، وضحت المشرفة العامة علي التعليم بوزارة التعليم السعودية د / عهود الفارس الأهداف المرجوة من نشر الوثيقة وهي :

تعزيز السياسات و الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في التعامل مع المنصات الرقمية. التعريف بمفهوم الجرائم الرقمية وجرائم المعلومات والحد منها. التوعية بأهمية حماية البيانات والخصوصية الرقمية لمستخدمي المنصات. نشر أهمية حقوق الملكية الرقمية شأنها شأن حقوق الملكية الفكرية. الحد من ظاهرة التنمر الرقمي ، وانتحال الشخصيات علي منصات التواصل وتطبيقات التواصل وغيرها من المنصات.

دور وثيقة آداب السلوك الرقمي اثناء التعليم

تطمح وزارة التعليم السعودي إلي ترسيخ مجوعة من الأسس والمبادئ نحو عالم رقمي متوازن خالي من المشاكل التي نواجهها في العالم الواقعي عن طريق وثائق رقمية تحدد خطوط عريضة للتعاملات ومبادئ وأسس لتنظيم عملية التعامل وفق مبادئ مثل :