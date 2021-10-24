خطوات التسجيل بمنصة مدرستي 1443ه‍ مع رابط التسجيل ، منصة مدرستي هى أحد أهم المنصات التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم السعودية للتعليم عن بعد، وقد قامت الوزارة بتدشين هذه المنصة لتلبية احتياجات الطلاب وتلقي الدروس وأيضاً الإختبارات المختلفة من خلالها وذلك عقب انتشار فيروس كورونا المستجد في عام 2019 والذي اجتاج العالم أجمع، لذلك لجأ العديد من دول العالم إلي توفير منصات التعليم الإلكترونية لتوفير سبل التعليم للمنظومة التعليمية بأكملها دون حدوث أي تجمعات لمنع إنتشار الفيروس ولتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأهم مايميز منصة مدرستي أنها توفر جميع مصادر التعليم عن بُعد سواء كتب تربوية أو فيديوهات كرتون وكذلك الكثير من القصص التي تعود بالنفع على الطلاب، وكل هذا بهدف مراعاة الفروق بين الطلاب.

خطوات التسجيل بمنصة مدرستي مع رابط التسجيل 1443ه‍

يحرص الكثير من أولياء الأمور والطلاب على معرفة خطوات وطريقة التسجيل بمنصة مدرستي بالسعودية، لذلك فإننا نقوم في هذا المقال بتوضيح خطوات التسجيل وهى كالآتي:

دخول الطالب أو ولي الأمر على الموقع الإلكتروني الرسمي ل منصة مدرستي .

. الضغط على كلمة إنشاء حساب جديد.

إدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة لها مثل الإسم ورقم الهوية ورقم الجوال الخاص بالمٌستعلم.

تقوم المنصة بإرسال رمز تأكيد على رقم الجوال الذي تم تسجيله.

كتابة رمز التأكيد وتسجيل الدخول.

أهم أهداف منصة مدرستي بالسعودية 1443ه‍

يمكن من خلالها معرفة المستوى التعليمي للطلاب من خلال بيانات تصدرها المنصة بشكل مستمر.

توفر ملف لكل طالب مما يمكن أولياء الأمور من الإطلاع على مستوى أبنائهم.

توفر المنصة خاصية تتيح تسجيل حضور وغياب الطلاب للدروس الإلكترونية، وبالتالي يمكن لأولياء الأمور متابعة أبنائهم.

تسهيل التواصل بين الطالب والمعلم، ويعرض الطالب من خلال المنصة ما تم فهمه من الدروس التعليمية.

توفر للمسؤولين والإداريين مراقبة المعلم وتقييم أداءه.

النظام الرقمي الذي توفره المنصة يتيح للطلاب الوصول الى أي معلومة يبحثون عنها بكل سهولة ويسر.

وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية وثيقة لمستخدمي منصة مدرستي تسمى بوثيقة أداب السلوك الرقمي، لتقوية وتعزيز الاستخدام الإيجابي للمنصات الإلكترونية.