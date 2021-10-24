برنامج ريف يدعمك | رابط التسجيل في دعم ريف وطريقة الاستعلام عن الدعم الريفي وشروط التقديم للأسر المنتجة

أطلق الحساب الرسمي لبرنامج دعم ريف الحكومي، هاشتاق ريف يدعمك، حيث طالب من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية التقيدم في برنامج الريف، وذلك من أجل الحصول على الدعم المالي الذي توفره الحكومة، وكشف البرنامج عن طريقة التسجيل في بوابة ريف الإلكترونية، حيث أكد على أن التسجيل يتم من خلال خطوات بسيطة وسهلة لا تحتاج إلى مجهود، ويعد برنامج الريف من أضخم وأكبر المبادرات والبرامج الحكومية التي تعتنى بمساعدة المزارعين ومربي المواشي بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة والعاطلين عن العمل، وذلك طبقا لشروط ذكرتها وزارة المياه والبيئة والزراعة، حيث يجب أن تتوافق مع المتقدمين لبرنامج ريف.

شروط الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة

نتطرق للحديث عن أهم الشروط التي أعن عنها برنامج ريف الذي تتدعمه وزارة المياه والبيئة والزراعة، حيث يجب عليك قبل البدء في التسجيل قراءة هذه الشروط، وتقوم بتحضير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وسهلت الوزارة على المواطنين الراغبين في التسجيل في أن يكون التقديم إلكترونيا، ولعل أبرز الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، بأنه يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية أو يحمل بطاقى التنقل، وفيما يتعلق بالأسر المنتجة من الضروري إحضار وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية، ونستكمل معكم بقية الشروط كما يلي.

يجب أن يكون المتقدم ممتهن بأحد المهن الزراعية ويكون مباشرا على عمله بنفسه.

على المتقدم أن يكون من ضمن المنطقة التي يشملها الدعم.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

الدخل الشهري لا يتخطى 6000 ريال شهريا.

يمنع أن يكون المتقدم عاملا سواء في القطاع الخاص أو العام.

يجب إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

يمنع التقديم لأكثر من ثلاثة برامج.

يجب على المتقدم أن يلتزم بجميع شروط البرنامج الصحية والفنية.

يجب أن يكون لديك حساب بنكي نشط.

لا يتخطى الدعم المالي السنوي 54 ألف ريال لجميع البرامج.

برنامج دعم ريف الحكومي

دعم ريف، هو برنامج حكومي تم تدشنيه من قبل ملك السعودية، وقد أطلق من أجل توفير الدعم المالي للمزارعين بجانب الأسر الريفية المنتجة، ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادة فرص العملة في المملكة، بالإضافة إلى تنمية المشاريع الصغيرة ودعم المزارعين الصغار، كما يحرص على تحسين الدخل الخاص بكافة المزارعين، ويقدم البرنامج خدمات الدعم الفني من خلال الرسائل المباشرة على مدار الساعة عن طريق الحساب الرسمي للبرنامج على موقع تويتر أو عن طيق الاتصال على الرقم الموحد 19930 من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي

الخطوة الأولى، يحب في البداية تسجيل الدخول إلى رابط منصة ريف. الخطوة الثانية، قم بالنقر على أيقونة تسجيل مستخدم جديد. الخطوة الثالثة، تقوم بإدخال جميع البيانات الخاصة بك في الأماكن المحددة لها. الخطوة الرابعة، النقر على أيقونة تسجيل بالأسفل. الخطوة الخامسة قم بإدخال رمز التحقق المرسل على هاتفك المحمول. أخيرا النقر على تسجيل من أجل ارسال الطلب الخاص بك.

الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية

يدعم برنامج ريف العديد من الشرائح الأخرى، مثل إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، تربية النحل وإنتاج العسل، تطوير زراعة الورد والنباتات العطرية، إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، تطوير قطاع صغار مربي الماشية، زراعة المحاصيل البعلية.