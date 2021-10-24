احصل في دقائق على قرض التمويل العقاري من البنك الاهلي التجاري السعودي بشروط بسيطة

العديد من عمليات البحث على المحرك العالمي الخاص بالبحث جوجل من قبل المواطنين السعوديين لمعرفة شروط الحصول علي قرض التمويل العقاري من البنك الاهلي التجاري السعودى، وهذا للتقديم عليه والحصول على منزل او وحدة سكنية بتمويل سريع من خلال البنك الاهلي التجاري، لذلك نوافيكم نحن من خلال حديثنا هذا كافة التفاصيل الخاصة بتملك المواطن السعودى وحدة سكنية من خلال قرض البنك الاهلي التجاري السعودي من الشروط المطلوبة وايضا الاوراق التى يتم تقديمها للحصول على قرض التمويل العقاري.

شروط الحصول علي قرض التمويل العقاري من البنك الاهلي

ونوافيكم من خلال حديثنا هذا شروط الحصول علي قرض التمويل العقاري من البنك الاهلي التجاري فى السعودية كما تم وضعها من البنك الاهلي التجاري، كي يتمكن المواطنين السعوديين من معرفتها والالتزام بها اثناء التقديم للحصول علي القرض والتى تكون كالتالي:

اولا يجب ان يكون المتقدم للقرض سعودي الجنسية من أبوين سعوديين.

ثانيا يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 20 عاما، ولايزيد عن 60 عاما.

ثالثا يجب ان يكون موظفا ومستمر في العمل دون انقطاع.

رابعا يجب الا يقل دخله الشهري من العمل عن 3000 ريال سعودى.

خامسا يجب ان يوافق على تحويل المرتب الخاص به علي البنك الاهلي التجاري.

سادسا يتم سداد دفعة أولي تحدد حسب قطاع عمل العميل.

الاوراق المطلوبة للحصول علي قرض التمويل العقاري

وقد وضعت جميع البنوك وعلى رأسها البنك الأهلي التجاري السعودى العديد من الاوراق التى يجب توافرها للحصول عل قرض التمويل العقاري ليتمكن المواطنين من تقديمها حصولا على اى وحدة سكنية او منزل وتكون كالتالي: