نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد لوزارة الدفاع tajnid.mod.gov.sa+ الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد ورد الآن بشكل عاجل استئناف قبول التسجيل للوظائف العسكرية عبر بوابة التجنيد الموحد التي تطلقها الإدارة العامة للقوات المسلحة لقبول التجنيد للرجال والنساء لشغل رتبة (رقيب) حتى (رتبة جندي) بتاريخ (١٤٤٣/٠٣/١٨هـ) عبر تسجيل الدخول في بوابة القبول والتجنيد الموحد لوزارة الدفاع https://tajnid.mod.gov.sa.

يُطلبْ من المواطنين السعودييّن الراغبيّن بالالتحاق في الوظائف العسكرية التي تم الإعلان عنها وذلك للأعمار التي تتراوح بين 18 و 40 سنة، تسجيل موحد وزارة الدفاع للتقدم لوظائف وزارة الدفاع من خلال رابط الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقنوات المسلحة.

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شروط التقديم في وظائف التجنيد العسكري

إن الانضمام للقوات المسلحة السعودية يشترط فيه توفر مجموعة شروط تم وضعها لاستيفاء معايير التجنيد الأساسية وهي على النحو التالي أدناه.

سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشا مع والدده اثناء خدمته للدولة خارج المملكة

حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

ان لا يقل عمر المتقدمّ عن 18 عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة وهو 40 عاماً.

ان لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية

ان تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية

حصول المتقدم على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة

ان لا يكون متزوجاً من غير مواطنة سعودية

أن لا يكون قد تم فصله من القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية

ان يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160 سنتتمر.

شروط وزارة الدفاع وظائف للنساء 1443

ان تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من نشا مع والدده اثناء خدمته للدولة خارج المملكة

حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها مالم يكن قد رد اعتبارها اليها

ان لا يقل عمرها عن 21 عاما ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة

ان يتناسب طول القامة مع وزنها ويكون الحد الأدنى للطول 155 سنتمر

ان لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة او ما يعادلها

ان تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة وغير متزوجة من غير سعودي

وزارة الدفاع التقديم وظائف القوات المسلحة

بعد إنشاء تسجيل جديد على موقع بوابة القبول والتجنيد الإلكتروني من خلال إنهاء إدخال المعلومات المطلوبة بشكل دقيق، يمكنك التقديم للوظائف من خلال أيقونة التقديم للوظائف يمين أعلى الصفحة.

نفذ تسجيل الدخول بحسابك المسجل في بوابة التجنيد الموحد التابعة لوزارة الدفاع.

قم بالنقر على التقديم على وظائف الفئة

الضغط على ” الكل” فتظهر لك جميع الوظائف المتاحة المناسبة لمؤهلك، وفي حال لم تظهر يرجى المحاولة في الفترات القادمة

قم بترتيب الوظائف حسب الرغبة

أدخل رمز التحقق المرئي ثم أنقر على أيقونة حفظ.

سيتم إرسال طلب التقدم الوظيفي بنجاح، وفي حالة ظهور رسالة ترشيحك الأولي أستمر في تعبئة نموذج الاستمارة النهائية وطباعتها والتي تجدها على الموقع وإكمالها من الأحوال المدنية ولا يتطلب الذهاب إلى الأدلة الجنائية) وحجز موعد للمقابلة بالتواريخ المتاحة في اقرب مركز تجنيد.

رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد وزارة الدفاع

قامت وزارة الدفاع السعودية بتفعيل رابط تسجيل بوابة القبول والتجنيد الموحد الذي ينقل المستخدمين الى بوابة التقديم الالكتروني لوظائف القوات المسلحة، وهو يأتي ضمن خطط المملكة المتمثلة في وزارة الدفاع بجعل التقديم للوظائف جزءاً منه يتم بصورة إلكترونية، فمن المهم متابعة التعليمات التي ترد في رابط الموقع بمجرد تسجيل الدخول عليه بحسابك الخاص حتى تتمكن من إكمال إجراءاتك في تسجيل رغبتك الوظيفية ثم استكمال تحديد موعد من التقويم في اليوم المناسب المخصص لترتيب مقابلة في مركز التجنيد وذلك على نفس الرابط بشكل متتابع للخطوات السابقة.