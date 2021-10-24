تمويل الزواج بنك التسليف 1443 شروطة وطريقة التقديم

تمويل الزواج بنك التنمية الاجتماعية. حيث قام بنك التنمية الاجتماعية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تمويل الزواج بمبلغ 60 ألف ريال. وذلك لمساعدة جميع الشباب في بناء عائلة وحياة جديدة. كذلك يهدف البرنامج إلى مساعدة كل الشباب في أنحاء المملكة العربية السعودية في بناء أسرة وعائلة بدون دفع اي رسوم، ويجب أن يستوفي المتقدم جميع الشروط الذي تم الإعلان عنها من قبل البنك على موقعه الإلكتروني. كما يقدم بنك التنمية العديد من الحلول التمولية الاخري مثل قرض آهل وقرض كنف وتمويل الترميم. وسوف نعرض خلال هذا التقرير شروط تمويل للزواج وكيفية التسجيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

شروط الحصول على تمويل الزواج بنك التنمية الاجتماعية

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتحلى بها المواطن الذي يريد الحصول على قرض الزواج وهي كالتالي:

يجب أن يكون هذه الزواج للمرة الأولى، أي أن لا يكون سبق له الزواج من قبل، ويستثنى من ذلك من توفت زوجته أو من الذي قام بطلاق زوجته قبل الدخول بها.

يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو احدي جنسيات دول التعاون الخليجي.

على المواطن تقديم عقد نكاح لم يمر علية سنتين من المحكمة المختصة.

يتم احتساب مدة عقد النكاح بواسطة التاريخ الهجري.

يبدأ احتساب المدة من بداية تقديم الطلب.

خطوات التقديم لقرض الزواج بنك التنمية الاجتماعية

سنعرض لكم خطوات للتقديم على قرض التمويل للزواج وهو كالتالي: