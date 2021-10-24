خطوات إيصال جواز السفر أبشر بعد التجديد آلياً وشروط تجديد جواز السفر السعودي

خطوات إيصال جواز السفر أبشر هي خطوات بسيطة وسهلة قد قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عنها من خلال منصة ابشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية ، وذبك عبر البريد السعودي سُبل، حيث قامت المديرية العامة للجوزات بالإشارة عن وجود 6 خطوات يتم من خلالها إيصال الجواز بعد تجديده عن طريق الصفحة الرسمية الخاصة بها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر” ومن خلال المقال سوف نقوم بعرض هذه الخطوات.

خطوات إيصال جواز السفر أبشر

وقد أشارت الجوازات الي أن تجديد الجواز آلياً من خلال منصة ابشر عبر البريد السعودي سُبل تتلخص في النقاط التالية:

يجب علي المواطن إحضار نموذج إشعار التجديد للجوازات من حساب المستفيد في منصة ابشر الالكترونية وتسليم النموذج لاحد موظفي البريد سُبل .

. إحضار جواز السفر القديم وتقديمه لموظف البريد.

يجب التأكد من عنوان الوطني المسجل مسبقاً أو تسجيل عنوان وطني جديد.

يشترط سداد السوم المستحقة للتوصيل.

يجب وضع الجواز القديم أو إشعار التجديد في ملف المخصص لذلك، كما يجب تسليمه لموظف البريد.

سوف يتم إرسال الجواز الجديد مع الجواز القديم بعد إتلافه الي العنوان الوطني الذي قمت بتسجيله.

شروط تجديد جواز السفر السعودي

بعد أن قمنا بعرض خطوات إيصال جواز السفر أبشر عبر البريد السعودي سبل، فيمكنننا الآن التعرف علي الشروط التي يجب توافرها ليتمكن المواطن من تجديد الجواز السعودي بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:

أن يكون المواطن لدية حساب مفعل في منصة أبشر الالكترونية.

يجب تسجيل العنوان الوطني .

لا بد من تسديد أي مخالفات مرورية قبل طلب تجديد جوا السفر في حالة وجود مخالفات.

تسديد رسوم جواز السفر ، ومن الممكن تسديد تلك الرسوم بطريقة إلكترونية.

أن يكون صاحب الجواز متواجداً داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

إحضار جواز السفر القديم .

يشترط وجود بصمة وصورة.

وصورة. ارفاق موافقة ولي الأمر للأبناء الأفل من 21 عام، ويستثني من ذلك الأبناء الأقل من 21 في حالة الزواج.

يمكن للاب تجديد طلب جواز السفر للأبناء الأقل من 21 عام الغير متزوجين.

طريقة تجديد جواز السفر من منصة أبشر