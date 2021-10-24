تطبيق موسم الرياض وشراء تذاكر جميع الفعاليات 1443

تطبيق موسم الرياض وشراء تذاكر جميع الفعاليات، حيث يعد البحث عن التطبيق الخاص بموسم الرياض من الأمور الهامة التي يتم البحث عنها خلال الفترة الحالية، حيث يتطلب حضور الفعاليات الخاصة لموسم الرياض أن يتم حجز التذاكر الخاصة بكل فعالية، لذا يهتم مواطني المملكة العربية السعودية أو المقيمين بها للتعرف علي هذا التطبيق ومدي استخدامه، حيث يوفر تطبيق موسم الرياض خدمة التعرف على آخر الأخبار المتعلقة بالموسم وفعاليات كل حدث علي حده، كما يمكن من خلال التطبيق شراء تذاكر موسم الرياض التي تخص الفعاليات المتعددة والتي يختارها كل فرد علي حده، لذا سنعرض عليكم تفاصيل تطبيق موسم الرياض وكيفية شراء تذاكر موسم الرياض من خلال التطبيق.

تطبيق موسم الرياض 1443

تطبيق موسم الرياض له مزايا عدة، ومنها أهمها أنه يسمح لجميع المستخدمين له بأن يقوموا بالتسجيل في التطبيق من أجل متابعة موسم الرياض أونلاين أولاً بأول، من خلال حساب كل شخص علي حده، ويتم التسجيل في تطبيق موسم الرياض من خلال خطوات بسيطة تتم من أي جوال شخصي من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم فتح متجر التطبيقات الخاص بكل جوال.

البحث عن تطبيق موسم الرياض ثم القيام بتحميله.

يتم الضغط علي فتح أيقونة التطبيق.

يتم اختيار لغة التعامل الخاصة بالتطبيق سواء اللغة العربية أو الإنجليزية.

يجب تحديد الطريقة الخاصة بالتسجيل سواء من خلال حساب آبل أو من حساب جوجل بالبريد الإلكتروني.

ثم يقوم المستخدم بتحديد الحساب الذي يرغب بالتسجيل به في حالة تسجيل أكثر من حساب على الجوال.

يتطلب إتمام التسجيل أن يتم الموافقة على جميع الأذونات الخاصة بالتطبيق من الجوال.

يتم الاطلاع على جميع البيانات الشخصية والتأكد منها ثم الضغط علي استمرار.

ثم حفظ البيانات التي تم تسجيلها، وبذلك يكون تم التسجيل في التطبيق بنجاح.

شراء تذاكر موسم الرياض عبر التطبيق

يستطيع جميع المواطنين والمقيمين بأراضي المملكة العربية السعودية أو خارجها القيام بحجز تذكرة لأي فعالية متوفرة بموسم الرياض ويتم الحجز من خلال أن يقوم المستخدم بالتالي: