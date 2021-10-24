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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مليون ونصف ريال بدون كفيل وبالتقسيط على 60 شهر اونلاين في المقال التالي
شركة إمكان للتمويل هي إحدى الشركات المالية الرائدة في مجال الخدمات والمنتجات التمويلية الميسرة والمرنة وتحاول دائماً شركة إمكان أيضاً توفير خدمات تمويلية مبتكرة لكي تناسب احتياجات العملاء ومن أجل ذلك تقدم العديد إمكان قرض شخصي سريع إضافي يتم الحصول عليه اونلاين وكذلك دون الحاجة إلى كفيل وأيضاً بدون تحويل الراتب.
مليون ونصف ريال بدون كفيل لدى شركة إمكان للتمويل
هناك العديد من العروض التمويلية الميسرة والمرنة والتى يمكن الحصول عليها اونلاين لدى شركة إمكان وفي هذا المقال سوف نتعرف على التمويل الشخصي الإضافي والذى يتميز بأنه متاح اونلاين وأيضاً بالتقسيط المرن حتى 60 شهر ولكن هناك شروط يجب توافرها من أجل الحصول على التمويل وهي
- المواطن السعودي هو الذي يتمكن من طلب التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان.
- كذلك يستطيع شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين طب التمويل حيث يستطيع العاملين بالقطاع الحكومي وأيضاً العاملين بالقطاع الخاص وشية الحكومي.
- يستطيع أيضاً المواطن السعودي المتقاعد طلب التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان.
- يشترط أيضاً أن يكون المواطن السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى.
- أيضاً يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يتجاوز 60 عام.
- لابد أيضاً أن يكون المتقدم أدى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين بالقطاع الخاص.
- يشترط أن يكون هناك سجل ائتماني جيد.
مزايا التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل
التمويل الشخصي الإضافي من إمكان يتميز بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية وبه العديد من المزايا الأخرى والتي تناسب ظروف العملاء المختلفة ومن هذه المزايا مايلي
- تمويل إمكان الإضافي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يتميز تمويل إمكان الإضافي بفترة سداد التمويل ربما تصل إلى 60 شهر كحد أقصى.
- يتميز أيضاً التمويل الشخصي الإضافي من إمكان بأنه لا يشترط لوجود كفيل أو ضامن.
- يستطيع العميل المتقدم الحصول على مبلغ تمويل ربما يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.
طلب التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل
على العملاء الراغبين في طلب التمويل الإضافي من شركة إمكان للتمويل تحميل تطبيق شركة إمكان وطلب التمويل من خلال التطبيق.
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