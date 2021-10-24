نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تأشيرة الخروج النهائي للمرافقين والتابعين وطريقة تسديد الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تأشيرة الخروج النهائي للمرافقين والتابعين والمكفولين هي من اهم الخدمات التي تقدمها لنا بوابة ابشر الجوازات السعودية حيث يمكن لأي أسرة الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي للتابعين أو المرافقين أو المكفولين ومعرفة طريقة تسديد رسوم تأشيرة الخروج النهائي كما سوف نجيب علي جميع الأسئلة التي تشغل بال الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وهي هل يمكن عمل خروج نهائي للمرافقين والإقامة منتهية وسوف نجيب أيضا علي سؤال هل يمكن تجديد الإقامة بعد عمل خروج نهائي للمرافقين والتابعين كل ذلك واكثر سوف نشرحه لحضراتكم اليوم في هذا المقال علي موقع ثقفني.

شروط تأشيرة الخروج النهائي للمرافقين

تقدم المديرية العاملة للجوازات السعودية خدمة تأشيرة الخروج النهائي للمكفولين والمرافقين داخل حدود الأراضي الحجازية عبر موقع ابشر لخدمات الجوازات والتي يقدمه لكم الموقع بشكل إلكتروني عبر شبكات الأنترنت ون حاجتنا للذهاب إلي مقرات وزارة الداخلية السعودية أو مقرات الجوازات في المملكة للتيسير علي مواطنينا ولتحقيق رؤية المملكة 2030 في جعل كافة الخدمات تسير بشكل إلكتروني واليكم الآن موانع الخروج النهائي و شروط إصدار تأشيرة خروج نهائي للتابعين والمكفولين وهي كالاتي :

تسديد كافة المخالفات المرورية المسجلة عل المرافق أو التابع أو العامل. يجب أن يكون الشخص المصدر له التأشيرة داخل حدود الأراضي الحجازية. أن يكون جواز السفر الخاص به ممتد الصلاحية. سريان صلاحية الإقامة للعامل أو الموظف. عمل البصمة للشخص إذا كان عمرة اكثر من 15 سنة.

رسوم تأشيرة الخروج النهائي للتابعين

يمكنكم الآن اتباع خطوات معرفة شروط تأشيرة الخروج النهائي للمرافقين والتابعين والمكفولين وكذلك يمكنكم التعرف علي موانع الخروج النهائي وسوف نتعرف سويا علي كم رسوم الخروج النهائي وكيفية تسديد الرسوم للتابعين 1443 كل ذلك من خلال الموقع الرسمي ابشر الجوازات السعودية وجاءت الخطوات كالتالي :

الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية.

تسجيل الدخول باسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية.

كتابة كلمة المرور الخاصة بك والضغط علي زر تسجيل الدخول.

نختار الخدمات الإلكترونية للأفراد والتابعين والمكفولين.

ثم نختار خدمات الجوازات والتأشيرات السعودية.

نضغط علي خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمرافقين والتابعين.

بعد ذلك سوف تظهر لنا صفحة تلقائية نقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الإقامة وتاريخ الميلاد والرمز المرئي الظاهر علي الشاشة ثم نضغط علي زر التحقق من بياناتي.

شروط الخروج النهائي للمرافقين والتابعين

يرجي منكم الآن زيارة رابط شروط تأشيرة الخروج النهائي للمرافقين والتابعين والمكفولين في المملكة العربية السعودية عبر بوابة ابشر الإلكترونية لخدمات الجوازات فبعد الولوج عبر الرابط السابق يرجي منكم اتباع جميع الخطوات الموضحة اعلي المقال وكتابة كافة البيانات الشخصية بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها وبعد الضغط علي زر التحقق من بياناتي يجب اتباع كافة التعليمات علي الموقع لتحقيق اقصي استفادة من الخدمة المقدمة لكم بشكل إلكتروني.