تمويل سريع بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل 1443، فقد أعلنت الشركة السعودية للتمويل عن توفير تمويلات شخصية مميزة للمواطنين المتواجدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تخضع الشركة السعودية لتمويلات الأفراد الي إشراف ورقابة من البنك المركزي السعودي، حيث تتميز التمويلات الشخصية من الشركة بالسرعة والشفافية منذ بداية تسجيل طلب التمويل عبر موقع المنصة، وتمنح الشركة العملاء حرية اختيار مبلغ التمويل وفق قدرته الشخصية علي السداد الشهري للأقساط الشهرية، وتصلح مبالغ التمويلات لجميع أحلام ورغبات العملاء التي يرغبون في تحقيقها، وسنوضح لكم شروط الحصول علي تمويل شخصي من أفضل شركات التمويل الشخصية بالسعودية.

تمويل بدون تحويل الراتب من السعودية للتمويل

تمويلات الشركة السعودية تتميز عن باقي شركات التمويل الأخري داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتوفر لجميع العملاء الكثير من المزايا التي يحصلون عليها فور الموافقة علي صرف التمويل، ومن مزايا التمويل الشخصي للمنصة ما يلي:

توفير السيولة النقدية المناسبة والتي تصل الي مبلغ 500 ألف ريال سعودي حتي تتناسب مع رغبات كل عميل.

يتم صرف جميع المبالغ التمويلية من المنصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن صرف مبلغ تمويل بدون كفيل حتي 100 ألف ريال سعودي.

تتميز جميع المبالغ التمويلية من الشركة بصرفها بدون شرط تحويل الراتب الخاص بالعميل من جهة العمل.

يمكن لجميع العملاء أن يقوموا بسداد التمويل مبكراً من خلال ميزة السداد المبكر التي توفرها الشركة السعودية للتمويل.

توفر المنصة إجراءات سريعة وميسرة لجميع العملاء لضمان تحويل مبلغ التمويل بأسرع وقت ممكن.

مستندات يجب تقديمها لطلب التمويل

حتي يستطيع أي عميل أن يقوم بطلب تمويل من خلال الشركة، فيجب عليه أن يقوم بتقديم المستندات التالية:

كشف حساب بنكي عن فترة سابقة وهي 3 أشهر.

يجب تقديم خطاب تعريفي عن قيمة الراتب الذي يحصل عليه شهرياً من مكان العمل.

يجب ملء طلب تمويل من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

منصة الشركة السعودية للتمويل للتقديم علي التمويل

يمكن لأي عميل مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية التقدم بطلب للحصول علي مبلغ تمويل بالدخول علي الموقع التالي: الشركة السعودية للتمويل، وهي المنصة الرسمية للحصول علي التمويل.