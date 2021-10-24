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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيح هام من الموارد البشرية بشأن آلية صرف البدلات للموظفين 2021 في المقال التالي
تهتم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على تساؤلات المواطنين والمقيمين، إذ أوضحت مؤخرًا، آلية صرف البدلات للموظفين في السعودية 1443هـ، وذلك بعد سؤال ساقه أحد المواطنين على حساب الوزارة الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو العناية بالعملاء، إذ قال فيه “هل يتم صرف بدل خطر لسائق المعدات؟”.
آلية صرف البدلات للموظفين في السعودية 1443
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية صرف البدلات للموظفين في السعودية 1443هـ، في ردها على سؤال المواطن، وذلك على النحو الآتي:
- تقرير البدلات بأنواعها ومقدارها يعود إلى ما هو متفق عليه بين الطرفين.
- كما أن البدلات وصرفها يعود إلى ما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية للمنشأة.
- البدلات تصرف للموظف أو العامل بناء على اتفاق مع صاحب المؤسسة أو المنشأة، وليس إلزاميًّا.
الشروط العامة لصرف البدل في السعودية
وصرف بدل الموظفين في المملكة العربية السعودية، يخضع إلى بعض الشروط العامة التي حدّدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي على النحو التالي:
- أن تكون الوظيفة ضمن تشكيلات ميزانية الجهة التي يعمل فيها المظف.
- تُحدد قيمة البدل وَفق نسبة مئوية يجري تحديدها من راتب الدرجة الأولى للوظيفة.
- يجب أن يكون المسمى الوظيفي مطابق لما هو معتمد وفقًا لخطة التصنيف المقررة.
- أن يكون الموظف، مُثبت على وظيفة مُقر بها البدلات.
- كما أن يكون الموظف مزاولًا لمهنته بشكل فعلي ومستمر.
- إذا كان البدل تابع لقسم ما أو إدارة، يجب أن يكون الموظف عام في ذلك القسم أو هذه الإدارة.
- أسباب وفق البدلات عن الموظفين في السعودية
- وقد يجري وقف صرف البدلات عن الموظفين في السعودية، لأسباب مختلفة، نجملها في النقاط التالية:
- في حالة نقل الموظف إلى وظيفة غير مشمولة بالبدل.
- أو في حالة نقل الموظف أو العامل إلى إدارة وقسم آخر ليس به البدل الذي كان يصرف.
- وفي أثناء الابتعاثات الدراسية، يجري وقف البدلات.
- وإذا توقف الموظف عن العمل يتوقف البدل تمامًا.
- كما يجري وقف البدل في حال تكليف الموظف بوظيفة أخرى لا يُصرف فيها أي بدل للعاملين بها.
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