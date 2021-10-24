توضيح هام من الموارد البشرية بشأن آلية صرف البدلات للموظفين 2021

تهتم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على تساؤلات المواطنين والمقيمين، إذ أوضحت مؤخرًا، آلية صرف البدلات للموظفين في السعودية 1443هـ، وذلك بعد سؤال ساقه أحد المواطنين على حساب الوزارة الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو العناية بالعملاء، إذ قال فيه “هل يتم صرف بدل خطر لسائق المعدات؟”.

آلية صرف البدلات للموظفين في السعودية 1443

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية صرف البدلات للموظفين في السعودية 1443هـ، في ردها على سؤال المواطن، وذلك على النحو الآتي:

تقرير البدلات بأنواعها ومقدارها يعود إلى ما هو متفق عليه بين الطرفين.

كما أن البدلات وصرفها يعود إلى ما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية للمنشأة.

البدلات تصرف للموظف أو العامل بناء على اتفاق مع صاحب المؤسسة أو المنشأة، وليس إلزاميًّا.

الشروط العامة لصرف البدل في السعودية

وصرف بدل الموظفين في المملكة العربية السعودية، يخضع إلى بعض الشروط العامة التي حدّدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي على النحو التالي: