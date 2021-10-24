نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في السعودية ورابط التسجيل في نظام نور في المقال التالي
عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث من قبل الكثير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية للتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في السعودية 1443 عبر نظام نور التعليمي الالكتروني، حيث يعد نظام نور التعليمي من أحد الأنظمة الالكترونية التي تم اطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودية بهدف تقديم جملة من الخدمات التعليمية للطلاب، ومن ضمن هذه الخدمات هي خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية او رقم السجل المدني الخاص بالطالب، وفي هذا الاطار سوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في السعودية 1443 والتعرف على رابط نظام نور.
كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في السعودية
تتيح وزارة التعليم السعودية لأولياء الأمور خدمات الاستعلام عن نتائج الأبناء إلكترونيًا بسهولة من خلال موقع نظام نور التعليمي الالكتروني عن بعد، حيث يتم ذلك من خلال التسجيل في نظام نور الالكتروني من خلال حساب ولي الأمر للحصول على نتائج الطلاب، حيث يقدم نظام نور لأولياء الأمور والطلاب وكذلك المعلمين العديد من الخدمات المتعلقة بالمراحل التعليمية المختلفة، وقد تم اطلاق هذه المنصة لتكون من منصات التعليم عن بعد في اطار توجه المملكة العربية السعودية الى استخدام الطرق الالكترونية في التعليم سعيا لتحقيق رؤية المملكة 2023، بالإضافة الى الحفاظ على سلامة الطلاب بعد تعطل الحضور في المدارس خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا.
رابط التسجيل في نظام نور التعليمي
منصة مدرستي نتائج الطلاب يمكن التسهيل في نظام نور للحصول على نتائج الطلاب والحصول على العديد من الدهانات التعليمية الاخرى التي يقدمها النظام من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولا يتم التوجه مباشرة إلى منصة نظام نور التعليمي من خلال هذا الرابط مباشرةً.
- يتم اختيار تسجيل الدخول عبر المنصة او اختيار تسجيل جديد في حالة عدم التسجيل المسبق من قبل ولي الأمر.
- يقوم ولي الأمر بإدخال كافة البيانات الخاصة به بشكل صحيح لتسجيل الدخول مباشرة.
- التوجه إلى المنصة ومن ثم اختيار نتائج الأبناء عبر الصفحة الشخصية.
- يتم الاطلاع على نتائج الطلاب والتحقق منها بشكل دقيق عبر المنصة.
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