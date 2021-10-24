نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة معين الرقمية بديوان المظالم و أهدافها في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة معين الرقمية بديوان المظالم وأهم أهدافها تسمح خدمة مواعيدي الميسرة عبر منصة معين الرقمية لكثير من المواطنين بتقديم متطلباتهم لديوان المظالم، وتتيح الخدمة لأطراف الدعوى والممثل فيها عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، ويمكن البحث عن المواعيد بمحدّدات مختلفة، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الموعد، كما تتيح الخدمة إمكانية إخفاء أو إظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث بشرط تسجيل الدخول على منصة معين بحساب مفعل، هذه الخدمة ضمن عدد من الخدمات التي تقدمها منصة معين الرقمية، والتي تمثل أحد أهداف استراتيجية ديوان المظالم وما يسعى لتحقيقه في التحول الرقمي لجميع خدماته وتوفير الوقت والجهد لجميع المستفيدين.



خطوات التسجيل في منصة معين الرقمية

أن يقوم المستفيد بالدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة معين. قم باختيار خدمات قضائية. علي المستفيد إدخال رقم الهوية الوطنية. ثم بعد يقوم المستفيد بإدخال رقم المرور. سوف يرسل للمستفيد رسالة بها رمز التحقق علي رقم الجوال المسجل في النظام. قم بإدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة لذلك. سيظهر للمستفيد جميع الخدمات ومن ضمنها خدمة مواعيدي.

أهداف منصة عين للخدمات الإلكترونية

يستطيع المستفيد الاستعلام عن أي قضية. يسمح بالاطلاع علي الأحكام. الاستعلام عن صحة الوثائق. يمكن تقديم طلب الاستئناف. أهم أهدافه الاستعلام عن مواعيد الجلسات. إمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الموعد. إمكانية تصدير البيانات المستعلم عنها بصيغة Excel أو PDF. الاستعلام عن حالة دعوي.

تسجيل الدخول علي منصة معين ديوان المظالم

يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك على منصة مهين ألإلكترونية عن طريق اتباع المراحل التالية:

المرحلة الأولي يتم الدخول إلى بوابة ديوان المظالم. ثم يكون في المرحلة الثانية يتم فيها تحديد واختيار منصة معين. المرحلة الثالثة اختيار الخدمات القضائية. ثم تكون المرحلة الرابعة إدخال بيانات التسجيل ثم رمز التحقق. وأخيرا قم بالنقر فوق تسجيل الدخول.

كما يمكنك الاستعلام عن القضايا وحالتها أو تقديمها من خلال اتباع نفس الخطوات ثم مع إدخال بيانات القضية أو الدعوى وارفاق الوثائق في حال الرغبة في تقديم دعوى.

خدمات منصة معين بديوان المظالم

تقدم منصة معين العديد من الإنجازات ومن خلالها تقدم الطلبات إلكترونيًا من خلال خدمة مواعيدي، وذلك في إطار تفعيل خطة العمل عن بعد لمرفق القضاء الإداري ومحاكمه، وتسمح هذه الخدمة أطراف الدعوى والممثل فيها عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، والبحث عن المواعيد بمحددات بحث مختلفة وإمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الدعوى وإمكانية إخفاء وإظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث، كما أن تقدم منصة معين الإلكترونية العديد من الخدمات القضائية للمستفيدين دون الحاجة لمراجعة المحاكم الإدارية، حيث يعمل ديوان المظالم بشكل مستمر على تطوير أنظمته الإلكترونية بما يحقق مستهدف رؤية المملكة 2030.

والجدير بالذكر أنه يمكن من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد دخول المستفيد بعد تسجيل اسمه و رقم المرور، وذلك في إطار خطة دولة السعودية في عملية التحول الرقمي، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لكل المواطنين في المملكة العربية السعودية.