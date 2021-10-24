نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في المعهد السعودي التقني للتعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم فتح باب التقديم في المعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر لبرنامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف في شركة كوميدات السعودية المحدودة وذلك بمنجم حزم الجلاميد، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتلبية حاجات السوق المحلي لإنتاج المواد الخام باستخدام خبرات رجال المملكة العربية السعودية، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة التقديم في وظائف المعهد السعودي للتعدين المنتهي بالتوظيف ومعرفة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

مزايا المعهد السعودي التقني للتعدين

يقدم المعهد بالعديد من المزايا للطلاب ومرتادي المعهد السعودي التقني للتعدين، والتي جعلت عملية التسجيل في المعهد من أهم الأشياء التي يهتم بها الراغبين في الالتحاق بالوظائف بعد التخرج، حيث يضمن المعهد التقني التعدين للطالب العمل فور التخرج برواتب عالية ومزايا أخرى هي:

المكافأة المالية الشهرية: وهي راتب يمنح شهريًا للطلاب المنتسبين للمعهد كل فترة الدراسة حتى التخرج.

يتم منح تأمين صحي شامل خلال فترة الدراسة.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية فور تسجيل الطالب في المعهد.

يتقاضى الطالب بدل نقدي ممتاز بدل مواصلات وسكن.

يضمن المعهد التوظيف للطالب فور التخرج مباشرةً.

وقد أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين المنتهي بالتوظيف في شركة كوميدات السعودية ببعض الشروط الواجب توافرها في المواطن السعودي المتقدم.

شروط التقديم في المعهد السعودي التقني للتعدين



بعد فتح باب التقديم علي المعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر، أعلن المعهد التقني عن عدد من الشروط الواجب توفرها في المتقدم، وجاءت هذه الشروط علي النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم حامل لجنسية المملكة العربية السعودية.

ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 23 عامًا عند تقديم الطلب.

حيازة الطالب المتقدم للشهادة الثانوية في المجال العلمي، وتحقيق 80% من الدرجة على الأقل.

ضرورة اجتياز الطالب لاختبار القدرات الصادر عن المركز الوطني للقياس في السعودية بدرجة 65% على الأقل.

تخطي الاختبار التحصيلي الصادر عن المركز الوطني للقياس في المملكة.

يجب أن يكون الطالب متفرغًا تمامًا للعمل والدراسة في برنامج التدريب، فلا يجب أن طالب في مجال دراسي آخر، وغير موظف في القطاع الحكومي أو الخاص.

اجتياز الطلب لاختبار اللياقة الطبية.

بعد التعرف علي شروط المعهد السعودي التقني للتعدين المنتهي المنتهي بالتوظيف في شركة كوميدات، جاء دور معرفة كيفية التقديم في المعهد السعودي التقني للتعدين.

طريقة السجيل في المعهد السعودي التقني للتعدين

بعد إعلان المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التقديم في المعهد التقني التعدين المنتهي بالتوظيف في شركة كوميدات السعودية المحدودة، ويمكن للراغبين التقديم على التخصصات المعلن عنها في المعهد عبر اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى رابط التسجيل الخاص بالوظائف في المعهد التقني للتعدين.

قم بالاطلاع على الشروط المطلوبة للقبول في برامج التدريب.

ثم الموافقة على الشروط المطروحة.

اضغط على أيقونة “ التسجيل ” الخاص بوظائف المعهد.

” الخاص بوظائف المعهد. قم باختيار البرنامج التدريبي الذي يريده الطالب، ضمن باقة البرامج المتوفرة.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج.

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة في المكان المخصص وهي: الاسم الكامل باللغتين العربية والإنجليزية. رقم بطاقة الهوية الوطنية، رقم بطاقة الأحوال المدنية. نوع الجنس. تاريخ الميلاد بالهجري. رقم الهاتف الجوال. عنوان البريد الإلكتروني.

قم بإتمام خيارات التسجيل من خلال موقع التسجيل في البرنامج.

من ثم النقر على أيقونة “إرسال” الموجودة في أسفل الصفحة.

سلم رواتب المعهد السعودي التقني للتعدين

تختلف رواتب المعهد السعودي التقني للتعدين باختلاف الدرجة الوظيفية، ومستوى برنامج التأهيل الذي خضع له المتقدم. لكن علي الوجه العام تعتبر الرواتب بالمعهد السعودي التقني للتعدين مرتفعة كثيرًا، حيث تبدأ الرواتب من 8000 ريال سعودي لتصل إلى 20000 ريال.