نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طرق التواصل وشروط التقاعد المبكر في المقال التالي

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنشئت عام ١٩٦٩. بعد ذلك تم تعديل قانون التأمينات الإجتماعية عام ٢٠٠٠ بموجب مرسوم ملكي. وقد أنشئت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية وتحقيق التغطية التأمينية الواجبة. كذلك تحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال وصرف التعويضات للمستحقين من الأفراد وأسرهم. وكذلك تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة حكومية لها استقلالها المالي والإداري ويتكون الهيكل الداخلي للمجلس من ١٢ عضوا يرأسهم وزير العمل. وثلاث أعضاء من وزارات العمل والصحة والمالية وثلاث أعضاء من أصحاب الأعمال وممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة. كذلك تعمل التأمينات الإجتماعية علي التعاون والتكافل الاجتماعي ورعاية العاملين في القطاع الخاص. ونتعرف ألان علي طرق التواصل مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وكذلك شروط التقاعد المبكر والأوراق المطلوبة لذلك. شروط التقاعد المبكر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يكون المستفيد من الراتب التقاعدي سعودي الجنسية. كذلك أن يكون المستفيد مقيم داخل المملكة العربية السعودية. وكذلك أن يكون من المستفيد لم يعد قادرا علي العمل. كذلك عدم وجود اي سجل تجاري لدي المستفيد. وكذلك يجب الحصول علي موافقة من جهة العمل بالتقاعد المبكر. كذلك أن يكون المستفيد من محدودي الدخل. أن يكون المستفيد من الحاصلين علي المساعدة المقطوعة. كذلك تقديم الطلب عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. الأوراق المطلوبة للتقاعد المبكر والحصول علي راتب التقاعد تقديم صورة من الهوية الوطنية. كذلك تقديم صورة طبق الأصل من سجل الأسرة. وكذلك تقديم نموذج التعويضات لحالات العجز الغير مهني والتقاعد. وكذلك تقديم المستفيد تعهد علي عدم العودة إلي العمل مرة أخري. كذلك تقديم رقم حساب بنكي نشط ليتم تحويل الراتب التقاعدي علية. وكذلك تقديم الإقرار السنوي في المواعيد المحددة. موعد صرف راتب التأمينات الاجتماعية راتب شهر ربيع الأول ١٤٤٣ ميعاد استحقاقه ١ نوفمبر ٢٠٢١. ثم راتب ربيع الأخر ١٤٤٣ موعد الاستحقاق ١ ديسمبر ٢٠٢١. ثم راتب جماد الأول ١٤٤٣ موعد الاستحقاق ٢ يناير ٢٠٢٢. بعد ذلك راتب جماد الأخر ١٤٤٣ موعد الاستحقاق ١ فبراير ٢٠٢٢. ثم راتب رجب ١٤٤٣ موعد الاستحقاق ١ مارس ٢٠٢٢. ثم راتب شهر شعبان ١٤٤٣ موعد الاستحقاق ١ أبريل ٢٠٢٢. بعد ذلك راتب شهر رمضان ١٤٤٣ موعد الاستحقاق ١ مايو ٢٠٢٢. طرق التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التواصل عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية من الرابط gosi.gov.sa كذلك التواصل عبر الرقم المجاني للتأمينات الاجتماعية ٨٠٠١٢٤٣٣٤٤. التواصل عن طريق الفاكس عبر الرقم ٠٠٩٦١١٢٦٦٨٩٠٠. وفي الختام يمكنك الاطلاع علي جميع خدمات التأمينات الاجتماعية الموقع الرسمي لخدمات الأفراد والشركات. كذلك يمكنك الاطلاع أيضا علي سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد ١٤٤٣. الوسوم عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طرق التواصل وشروط التقاعد المبكر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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