نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الترميم بنك التنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها في المقال التالي

تمويل الترميم من بنك التنمية الاجتماعية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. حيث يستهدف هذا القرض جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ووصل عدد المستفيدين إلي 260,752 ويتم هذه المبادرة دون إي رسوم أو فوائد حيث تعمل هذه المبادرة على تشجيع المواطنين على بدء حياة جديدة وفتح مشاريع صغيرة لتساعدهم على تكاليف الحياة يوجد بعض الشروط التي تحكم هذه المبادرة ويجب على المتقدم أو المواطن أن يستوفي هذه الشروط، قام بنك التنمية الاجتماعي بالإعلان عن الشروط الواجب توافرها للحصول علي تمويل الترميم على موقعها الإلكتروني. كذلك يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من الحلول التمولية الأخري مثل قرض آهل وقرض كنف وتمويل الزواج. ونستعرض الآن شروط تمويل الترميم: شروط تمويل الترميم بنك التنمية الاجتماعية سوف نقوم بعرض كل الشروط المتعلقة بتمويل الترميم وهي كالتالي: يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية. كذلك إلا يتجاوز عمر المواطن عن 70 سنه وهذا شرط أساسي فمن يريد الحصول على هذا القرض يجب أن يكون أقل من السن المحدد، وفي الجانب الأخر يجب أن لا يتجاوز سن الكفيل عن ٥٥ سنة. يجب أن لا يتجاوز دخل المواطن المتقدم على القرض عن 12500 ريال سعودي. يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض يمتلك صك ملكية المنزل. خمس سنوات هو الحد الأدنى لملكية المنزل. يجب أن يكون مضي سنة واحدة على الأقل من انتقال ملكية العقار. في حالة إذا قدم للبنك طلب لتمويل لنفس العقار الذي تم تمويله من قبل يجب أن يكون قد مضى من وقت التمويل الأول 8 سنوات. مساحة الأرض المراد تمويلها يجب أن لا تزيد عن 1000 متر. 18000 ريال السعودية قيمة تمويل ترميم الأراضي. 30 ألف ريال سعودي هي الحد الأعلى للتمويل المنازل الشعبية. 60 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى لتمويل و ترميم المنازل التي تم بنائها بالخرسانة. أحكام تخص المستفيدين الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة إذا كان عمر المتقدم يتراوح عمره بين ٦٠ إلى ٦٥ سنة فيكون الحد الأقصى للتمويل هو ٣٠ ألف ريال سعودي.

في حالة إذا كان المتقدم يتراوح عمره بين ٦٥ إلى ٧٠ سنة فيكون الحد الأقصى للتمويل هو ١٨ ألف ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل الترميم بنك التنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل الترميم بنك التنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.