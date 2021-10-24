سعر ومواصفات سامسونج جالكسي اس 10 بلس في السعودية الأحدث

مواصفات سامسونج جالكسي اس 10 بلس المتوفر لدى العديد من منافذ البيع داخل المملكة العربية السعودية وفي محيط الوطن العربي أيضًا، حيث أن الجوال يعتبر من أفضل الجوالات من حيث الإمكانيات، وعلى الرغم من ارتفاع سعره إلا أنه يعتبر من أقوى الأجهزة المنافسة لمجموعة أخرى من الجوالات الذكية الحديثة، والجوال متاح متجدد في عروض مكتبة جرير جوالات في السعودية، وينافس على سبيل المثال شاومي 11 تي برو والإصدار الذي يليه والذي وفرته شركة سامسونج هو جوال سامسونج جالكسي زد فولد 3 المميز ذو الإمكانيات العالية.

مواصفات سامسونج جالكسي اس 10 بلس

يعد جهاز جالكسي أس 10 بلس من أفضل الأجهزة التي تم إصدارها من شركة سامسونج، ويضم الجهاز العديد من المواصفات المتميزة والتي تتمثل في:

الجهاز يحتوي على شاشة عرض كبيرة بحجم 6.4 بوصة مما يجعل الرؤية بها أكثر وضوحًا، وهي من نوع أموليد مع إضافة الطبقة الخاصة بالحماية على الشاشة من طراز Corning Glass 6.

الجهاز بشكل عام ذو متانة جيدة بفضل التصميم الزجاجي وطبقة الحماية.

يتوفر الجهاز بإصدارين من المعالج أحدهما من نوع Octa، والأخر من سناب دراجون.

يضم الجهاز أكثر من كاميرا ذات نقاء عالي للغاية فالكاميرا الأولى تأتي بدقة 16 ميجا بكسل والتي يحصل من خلالها المستخدم على صور رائعة من خلال خاصية التقارب أما كل من الكاميرا الثانية والثالثة فيأتيان بدقة 12 ميجا بكسل.

كاميرا الجهاز الأمامية والمتخصصة في التقاط صور السلفي منقسمة إلى كامرتين أحدهما 10 ميجا بكسل والثانية 8 ميجا بكسل، وتم تزويد الكاميرا بميزة Dual بيكسل والتي تعمل على زيادة كفاءة الصورة.

بطارية الجهاز ذات قوة مناسبة للاستخدام الشاق فهي تأتي بقوة 4100 ملي أمبير بالإضافة إلى أن البطارية تدعم الشحن السريع وبالتالي تلبي رغبات جميع المستخدمين.

بصمة الهاتف تأتي مدمجة بداخل الشاشة وتتميز بالسرعة في تلقي الأوامر وهي من نوع الترا سونيك.

الجهاز يأتي بنظام أمان معتمد من الشركة مع إتاحة إمكانية إخفاء الملفات.

سعر سامسونج جالكسي اس 10 بلس

يمكن الحصول على الجهاز بسعر 4599 ريال سعودي داخل المملكة العربية السعودية، كما يمكن الحصول عليه في محيط الوطن العربي أجمع.