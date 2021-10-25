الاتحاد التجاري للتأمين الطبي طريقة الاستعلام

شركة الاتحاد التجاري للتأمين الطبي رابط الاستعلام الرسمي بالشركة، يمثل هذا الرابط إحدى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المتحدة للتأمين لصالح مشتركيها لتسهيل وصولهم إلى معلوماتهم المختلفة. اشتراك العميل عليه تتطلب الباقة مقدم خدمة طبية لمساعدته في اختيار أقرب مزود خدمة طبية بين المقاولين، لأن خدمات التأمين الصحي تقدم سلسلة من المزايا أهمها أن الخصومات تشمل الجراحة، بالإضافة إلى الاستشارات الطبية والفحص الطبي. كذلك تسعى شركة الاتحاد التجاري للتأمين إلى توفير كافة المعلومات والخدمات التي يطلبها الأشخاص أو المؤسسات في المملكة العربية السعودية من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت لمساعدتهم في التعرف على خدمات التأمين التي تقدمها الشركة، وعرض عروض الأسعار. وكذلك مراجعة تاريخ وإنجازات الخدمة، لقد كانت المبادئ والأسس التي يجب اتباعها. كذلك توفر الشركة جميع المعلومات المتعلقة بالتأمينات المختلفة من خلال موقعها الإلكتروني، سواء كان التأمين الصحي، والتأمين على الحياة. وكذلك التأمين على الأسرة، والتأمين على المركبات، والعديد من خدمات التأمين الأخرى التي تقدمها الشركة، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية للتأمين.

استعلام شركة الاتحاد التجاري للتأمين الطبي

تقدم شركة الاتحاد للتأمين سلسلة من المنتجات والخدمات التأمينية لمختلف المؤسسات والأفراد في المملكة العربية السعودية، ومن أهمها خدمات التأمين الصحي. لأن الشركة تحرص على تقديم أفضل مستوى من التأمين، تلبية احتياجات ومتطلبات التغطية التأمينية من قبل جميع العملاء. كذلك من أهم الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال التأمين الصحي الاستعلام عن الخدمات المقدمة لكل مقبل عليه. والاستعلام عن الشبكة الطبية و سنشرح لك خطوات الاستعلام التالية:

أولاً، يجب عليك الدخول إلى صفحة التأمين الصحي الخاصة بشركة التأمين المتحدة tuci-sa، والنقر فوق الارتباط للانتقال مباشرةً إلى هذه الصفحة.

اضغط على خدمة الاستعلام عن الشبكة الطبية.

اختر اللغة التي تريد استخدامها.

تسجيل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المجال المعد لذلك.

حدد سنة الميلاد.

انقر فوق المربع أنا لست روبوتًا.

ثم انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول.

انقر فوق خدمة الاستعلام عن خدمة التأمين للدخول.

عرض الخدمات المتاحة وتحديد من يقدم الخدمات الطبية لجميع مقاولي الشركة.

الرقم المجاني لشركة الاتحاد التجاري

يمكنكم التواصل مع شركة الاتحاد التجاري للتأمين الطبي عبر الرقم المجاني 8003040110 أو 0580685302.