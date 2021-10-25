أمتلك سيارتك خلال ساعات بدون كفيل ولا تحويل الراتب وأسهل الشروط

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أمتلك سيارتك خلال ساعات بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، عرض تمويل السيارات بموافقة فورية ، وطرق دفع متعددة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، يأتي ضمن مجموعة متنوعة ومتميزة من العروض التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل للعملاء داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها مساعدة العميل في شراء السيارة التي يرغب بها، كما وفرت شركة التيسير للتمويل لطالب التمويل إمكانية إدارة التمويل بشكل إلكتروني كامل ، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي حددتها الشركة. مزايا تمويل السيارات المتاح لدي شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل بصيغة المرابحة ، المطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. تتيح الشركة للعملاء من خلال هذا التمويل ، إمكانية تملك السيارة التي يرغب بها العميل من أول يوم. برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. يمكن أن تصل مدة سداد تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل حتي 5 سنوات. أتاحت الشركة للعملاء إمكانية ملئ نموذج طلب التمويل ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت. وفرت الشركة هذا المنتج من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة. تتيح شركة التيسير للتمويل لطالب التمويل إمكانية سداد الأقساط الشهرية المستحقة من خلال طرق دفع متعددة . شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل في المملكة الحد الأدنى لعمر طالب التمويل للاستفادة من تمويل السيارات المتاح لدي شركة التيسير للتمويل هو 21 سنة.

أما الحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 65 سنة.

يشترط لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير ، أن يكون طالب التمويل علي رأس العمل بحد أدني لمدة الخدمة في الوظيفة هو 3 أشهر.

يجب أن يقوم طالب التمويل بإرفاق طلب التمويل برخصة قيادة سارية الصلاحية.

لكي يستفيد العميل من تمويل شركة التيسير للسيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 4000 ريال سعودي. أهم الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو الإقامة لطالب التمويل غير السعودي.

رخصة قيادة سارية الصلاحية.

كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر .

العنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.

خطاب تعريف بالدخل الشهرى لطالب التمويل ، وتاريخ الإلتحاق بالعمل. الوسوم عمر شويل - جدة أمتلك سيارتك خلال ساعات بدون كفيل ولا تحويل الراتب وأسهل الشروط - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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