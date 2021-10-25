استلم خطوات تقديم الاعتراض على حساب المواطن دفعة 47 بالمملكة العربية السعودية.. شروط التسجيل 

الملايين من العمليات البحثية تدور الآن على خطوات تقديم الاعتراض على حساب المواطن دفعة 47 بالمملكة العربية السعودية، بعد إعلان حساب المواطن عن فتح باب تقديم الاعتراض ،أمام المواطنين الراغبين في معرفة سبب عدم أهليتهم في أخذ معاش الحساب، علي أن تكون موعد تقديم الاعتراض ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الدفعة، ومن خلال السطور التالية سوف نطرح خطوات تقديم الاعتراض والشروط المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن.

خطوات تقديم الاعتراض على حساب المواطن

ويتاح لجميع المستفيدين من حساب المواطن بالتعرف على خطوات تقديم الاعتراض على حساب المواطن الخاص بدفعة 47 لهذا العام 1443، وذلك بعد توفير المملكة العربية السعودية الكثير من الدعم للأسر الفقيرة التي تحتاج للدعم، ويوجد بعض الأسر تم وقف هذا الدعم لهم لأسباب معينة، وقد وفر الحساب رابط الإلكتروني يتاح من خلاله تقديم الاعتراض للتعرف على سبب عدم الأهلية، وسوف يقوم الحساب بالبث في الأمر ، ولمن يستحق سوف يتم استرجاع حساب، وإليكم متابعينا خطوات تقديم الاعتراض، وقد جاءت وفقا كالتالي:

أولًا: يجب على المستفيد الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ثانيًا: يقوم المستفيد بإختيار قسم إدارة الحساب، ثم الدخول على إدارة حسابي وبعدها يقوم بالضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق.

ثالثاً: إذا كان يوجد عدم اهلية للمتقدم أو المستفيد فسوف تظهر مرفقة بالأسباب.

رابعاً: يقوم المستفيد بالضغط خاصية رفع اعتراض بجانب ذكر السبب.

خامساً: يقوم المواطن بإدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم القومي وغيره.

واخيراً : الضغط على إرسال الاعتراض، ويتاح إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1443

ولمن يرغب من المواطنين السعوديين بالتعرف على الشروط التي يجب توافرها للتسجيل علي حساب المواطن 1443،واليكم متابعينا موقع ثقفني بالسعودية الشروط المطلوبة للتقديم فى حساب المواطن وقد جاءت على هذا النحو: